Удар может стать ответом на ракетную атаку аэродрома в Таганроге.

Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску

Боевой дебют новейшей российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" состоялся 21 ноября 2024 года. Удар гиперзвуковой ракетой в неядерном снаряжении был нанесён по предприятию "Южмаш" в Днепропетровске. Это был ответ Киеву за обстрел российской территории оперативно-тактическими баллистическими ракетами ATACMS производства США, а заодно и сигнал коллективному Западу о том, что "красные линии" всё же существуют. После этого обстрелы международно признанной территории России западным дальнобойным вооружением на время прекратились.

Теперь в Пентагоне опасаются, что Россия может снова нанести удар по Украине "Орешником". По версии военного ведомства США, произойти это может в ближайшие дни. Об этом сообщает Associated Press.

Как говорится в материале издания, в Пентагоне считают, очередной запуск БРСД "Орешник" возможен по той причине, что обе стороны борются за преимущество на поле боя, чтобы получить рычаги воздействия в любых переговорах по прекращению почти трёхлетнего конфликта. В данном случае необходимо отметить несколько неточную формулировку Пентагона, поскольку Россия уже имеет преимущество на поле боя [прим.].

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам на брифинге, что Россия может нанести удар новейшей ракетой "в ближайшие дни". Она добавила, что США не считают, что "Орешник" принесёт перелом на поле боя. Но пресс-секретарь указала на то, что русские "пытаются использовать все имеющееся в их арсенале оружие, чтобы запугать Украину".

Со слов спикера Пентагона, предупреждение основано на новой оценке разведки. При этом Сабрина Сингх не смогла сказать, где и когда будет нанесён удар.

Associated Press сообщает, ранее официальные лица в Вашингтоне на условиях анонимности заявили, что США "наблюдают", как русские готовятся к новому запуску ракеты, которая впервые была использована в прошлом месяце.

Опасения Пентагона имеют определённые основания, поскольку 1 декабря Украина нанесла удар по военному аэродрому в Таганроге. Есть пострадавшие. Для удара Киев использовал шесть баллистических ракет ATACMS производства США. Согласно сообщению Минобороны РФ, две ракеты были сбиты, ещё четыре были отклонены средствами РЭБ. В Минобороны России также заявили, что эта атака с применением западного оружия большой дальности не останется без ответа.