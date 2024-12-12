Перед уходом в администрации Байдена признали очевидное.

Уничтоженный Abrams. Фото: © Минобороны России

Спустя десять месяцев после первого боевого применения танков M1A1 Abrams на украинском театре советник по национально безопасности уходящего президента США Байдена Джейк Салливан пришёл к выводу, что эти боевые машины "бесполезны" для военных усилий Киева. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch.

Как заявляет издание, на вопрос могла ли администрация Байдена лучше подготовить ВСУ для наступательных действий против ВС РФ, Салливан привёл танки Abrams в качестве примера того, как многие виды американского вооружения не принесли желаемого результата в ходе конфликта на Украине.

"Что касается танков Abrams, мы отправили танки Abrams на Украину... Эти танковые подразделения Abrams на самом деле недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в этой борьбе", – заявил он.

Military Watch пишет о том, что Abrams считается "самым боеспособным" танком Запада. Только он среди всех западных танков может похвастаться газотурбинным двигателем, обеспечивающим высокую мобильность.

В сентябре 2023 года США передали Украине 31 такой танк. В октябре 2024 Австралия обязалась передать Киеву ещё 41 танк M1A1 Abrams. Только в отличие "от недавно выпущенных" американских танков, австралийские машины находились в эксплуатации десятилетиями.

M1A1 Abrams был впервые замечен в бою на Украине 23 февраля 2024 года, и уже через три дня танковое подразделение на данном типе понесло первую потерю. За ней в течение двух месяцев последовала череда новых потерь. В результате в апреле 2024 года танки Abrams были временно отведены с линии фронта для усиления броневой защиты. Несмотря на принятые меры, уровень потерь по-прежнему оставался высоким каждый раз, когда "Абрамсы" вводились в бой. Более 20 этих боевых машин из 31 поставленных считаются уничтоженными, захваченными или выведенными из строя. Причём кадры объективного контроля свидетельствуют о том, что большая часть танков была уничтожена при помощи дронов-камикадзе либо ударами высокоточных артиллерийских снарядов. Один Abrams был уничтожен в ходе дуэли с российским танком Т-72Б3 в районе Авдеевки.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль ранее, подводя итоги проблем с эксплуатацией американских танков, предупреждал, что Abrams дорогой и на нём трудно обучать танкистов. Кроме того, его очень трудно обслуживать, поскольку танк имеет огромный, сложный газотурбинный двигатель, требующий специального реактивного топлива. Как заявил чиновник, в США осознают, что Abrams "не является подходящим вариантом" [для Украины].

Похожая критика звучит в отношении британских танков Challenger 2 и немецких Leopard 2, которые также имеют огромную массу и весьма требовательны к техническому обслуживанию.

Military Watch считает, что изменение позиции относительно Abrams может привести к том, что обещанные Австралией поставки танков будут исполнены не полностью.