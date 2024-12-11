Согласно имеющимся данным, будет обсуждаться "миротворческая миссия" в рамках возможного соглашения о прекращении огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: © Ludovic Marin / AFP

В одно время президент Франции Эммануэль Макрон проявил неслыханную "воинственность" и дал понять, что в Париже рассматривают возможность отправки французского воинского контингента на территорию Украины. Правда, спустя некоторое время лидер Франции несколько отыграл назад (по ряду геополитических причин) и заявил, что это только один из вариантов развития событий. Однако дыма без огня не бывает.

Стало известно, что в ходе своего визита в Польшу президент Франции всё же обсудит возможность отправки войск европейских государств на территорию Украины. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

"Президент Франции прибывает в Варшаву в четверг, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая сохранит суверенитет Украины в рамках возможного соглашения", – говорится в публикации издания.

Также польская газета приводит слова экс-заместителя генерального секретаря НАТО Камиллы Гранд, которая заявила, что Франция, как и вся Европа, не может оставаться в стороне от переговоров России и США по Украине. Именно поэтому Париж предложил разместить на территории незалежной миротворческой миссии, которая смогла бы гарантировать прекращение огня. Предварительная численность европейских военнослужащих в буферной зоне может составить 40 тысяч человек.

Если данные польской газеты имеют под собой какое-то основание, то есть над чем подумать. Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад (а именно Вашингтон и Лондон) заявил, что он намеревается вести конфликт "до последнего украинца". А когда их не останется, то Запад попытается втянуть в противостояние прибалтов, восточноевропейцев, а затем и немцев.