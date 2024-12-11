Страна станет ещё одним владельцем этого неплохого самолёта.

C-390 Millennium в ливрее ВВС Чехии. Фото: Embraer

Бразильский авиастроительный конгломерат Embraer заявил о том, что в январе 2025 года Словакия начнёт переговоры о покупке трёх военно-транспортных самолётов C-390 Millennium. Таким образом, страна станет последней из государств НАТО, которая "присматривается" к этой модели военного грузового самолёта. Об этом сообщает Reuters.

По данным информационного агентства, Словакия нацеливается на С-390 из-за ряда преимуществ в обучении, логистике и сотрудничестве военных воздушных флотов соседних государств, которые уже приобрели самолёты данного типа. Португалия и Венгрия уже имеют в своём распоряжении военно-транспортные C-390. Аналогичны воздушные суда заказали Нидерланды, Австрия, Чехия и Швеция.

Заявление о намерениях официальной Братиславы было сделано в ходе визита премьер-министра Словакии Роберто Фицо в Бразилию. Ранее в тот же день министерство обороны Бразилии подписало соглашение со словацким оборонным ведомством о поощрении более тесного промышленного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила фирма Embraer.

Embraer C-390 Millennium – средний турбореактивный военно-транспортный самолёт средней дальности. Первый полёт машина совершила в 2018 году. Масса пустого самолёта – 35000 килограммов, максимальная взлётная масса – 86999 килограммов, максимальная полезная нагрузка – 26000 килограммов. Дальность полёта с максимальной нагрузкой составляет 1824 килограммов, дальность полёта с нагрузкой 14000 килограммов – 4393 километра.