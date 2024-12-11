Интересно, куда подевались российские средства?

Кая Каллас. Фото: Getty Images

После начала Специальной военной операции на сопредельной территории страны коллективного Запада "заморозили" суверенные активы России, находившиеся на счетах зарубежных финансовых организаций. Речь идёт о сумме порядка 300 миллиардов долларов. По другим данным замороженные суверенные активы РФ, находящиеся за рубежом оцениваются в 280 миллиардов долларов. Именно такую цифру озвучила в сентябре 2023 года целевая группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), созданная в 2022 году рядом стран для поиска и изъятия на основании санкций связанной с Россией собственности. Известно, что большая часть российских средств хранится на европейских счетах. Так ли это на самом деле?

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каласс, ранее занимавшая пост премьер-министра Эстонии и известная своей антироссийской риторикой, заявила что Россия имеет законные права на свои замороженные за рубежом активы. Но, как сказала Каллас, Европейский союз должен использовать эти средства "для восстановления Украины" прежде чем вернуть то, что осталось. Об этом пишет Politico.

При этом Каллас выразила сомнение в том, что от российских денег что-то осталось.

"Но я сомневаюсь, что что-то осталось", – сказала она.

Учитывая сказанное главой всей европейской дипломатии, можно сделать два вывода.

Первый – Евросоюз долгое время рассуждая о том, как использовать средства России, уже тогда занимался неприкрытым воровством. И значительная часть "помощи", оказанная Киеву уже осуществлялась за счёт российских средств.

Второй – деньги были. Но были они на бумаге. Поэтому европейским разведчикам и финансистам так и не удалось их обнаружить. Попросту компетентные люди из соответствующих организаций успели перенаправить замороженные средства в необходимом направлении.

Оба варианта имеют право на существование.