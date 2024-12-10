Похоже, что американцы теперь просто не знают, как оправдать гигантские расходы на строительство всего трёх кораблей данного типа.

Эсминец USS Zumwalt (DDG 1000). Фото: Huntington Ingalls Inc.

Недавно компания Huntington Ingalls Inc. (HII) вывела из дока эсминец ВМС США USS Zumwalt (DDG 1000), оснащенный новой пусковой установкой для гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Оснащение этими пусковыми установками является частью модернизации боевого корабля, стоимость которой составляет 155 миллионов долларов США. Модернизация проводится на верфи верфи Паскагула, штат Миссисипи, с августа прошлого года.

Вывод из дока приближает Эсминец Zumwalt к возвращению на боевую службу, однако когда это произойдёт, не разглашается.

"В партнерстве с ВМС мы полны решимости завершить эту сложную работу, которая значительно расширит гиперзвуковые возможности Zumwalt. Мы гордимся тем, что поддерживаем включение в состав ВМС США обычных средств быстрого реагирования", – заявил президент и генеральный директор HII Крис Кастнер.

Как сообщает Defense Post, ожидается, что модернизация корабля будет завершена к 2025 году [вероятно в 2025 году, прим.], после чего начнутся его испытания. Предполагается, что все три корабля класса Zumwalt станут носителями гиперзвукового оружия к 2028 году.

В ходе модернизации обе усовершенствованные 155-мм артиллерийских установки эсминца были демонтированы и заменены на пусковые установки для оружия обычного оружия быстрого удара (CPS). Каждая пусковая диаметром 221 сантиметр может вмещать три ракеты Common Hypersonic Glide Body (CHGB) с заявленной дальностью полета более 2775 километров.

Система CPS имеет идентичную конструкцию с наземной системой гиперзвукового оружия большой дальности Dark Eagle армии США и использует ту же ракету. По сути отличается только пусковая платформа.

Ракета CHGB выводит полезную нагрузку на нужную высоту и скорость. После этого планирующий аппарат отделяется от ускорителя и устремляется к цели сквозь атмосферу на гиперзвуковой скорости (выше 5 Махов). Заявлено, что сочетание скорости планирующего аппарата и непредсказуемой траектории полёта делает его перехват чрезвычайно сложным даже для плотной, эшелонированной системы ПВО.

Как сообщает Defense Post, изначально спроектированный "для прибрежных" боевых действий эсминец типа Zumwalt оснащён артиллерийской системой калибра 155 мм, способной стрелять управляемыми снарядами на дистанцию 111 километров. Однако стоимость одного такого снаряда в 800 тысяч долларов стала причиной того, что было построено всего 3 корабля данного типа вместо 32 первоначально запланированных. Стоимость каждого корабля данного типа составляет 9 миллиардов долларов.

Электрическая силовая установка эсминца вырабатывает 78 мегаватт электроэнергии, что является достаточным резервом мощности для футуристических систем, таких как радиолокационные системы следующего поколения и оружие направленной энергии. Эсминец построен с применением технологий малозаметности. Водоизмещение корабля составляет 14 500 тонн. Он может быть оснащён "множеством" ракет, в том числе ракетами класса "воздух-воздух" SM-2 Block IIIAZ и Evolved Sea Sparrow, а также дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk для ударов по наземным целям.