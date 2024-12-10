Даже если это так, то какое до этого дело американскими адмиралам и иностранным аналитикам? Между странами подписан договор о стратегическом партнёрстве.

Истребитель Су-27. Источник фото: авиару.рф

До сих пор непонятно, откуда западные "разведчики" черпают информацию о планах Кремля. Сначала они заявляли о том, что Пхеньян поставляет России снаряды, артиллерийские и ракетные системы, затем "разглядели" в Курской области более десятка тысяч северокорейских солдат. И вот теперь на Западе заявляют, что Россия поставить КНДР истребители Су-27 и МиГ-29 в обмен на помощь, оказанную в ходе конфликта на Украине. Публикация на эту тему вышла на страницах канадско-индийского аналитического издания Eurasian Times.

Издание сообщает, что адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, сделал соответствующее заявление [о передаче самолётов, прим.] в ходе своего выступления на Национальном оборонном форуме имени Рейгана 7 декабря. Папаро заявил, что сделка предусматривает передачу Пхеньяну "грозных, но ранних истребителей четвёртого поколения". Однако адмирал не уточнил, сколько истребителей должна передать Россия. Отмечено, что взамен Пхеньян уже якобы отправил 12 000 своих солдат для участия в боевых действиях на стороне России.

Адмирал Папаро заявил, что военная помощь [со стороны Пхеньяна, прим.] была предложена "добровольно", без подсказок со стороны Москвы. Хотя северокорейские военнослужащие ещё не участвуют в активных боевых действиях, считается, что они находятся "на территории Украины".

Eurasian Times пишет, что Северная Корея (КНДР) ищет взамен "нечто большее, чем самолёты". Со слов американского адмирала, Пхеньян может присматриваться к боеголовкам для баллистических ракет, современным подводным системам и средствам ПВО. Такой обмен очень сильно усилит позиции КНДР в регионе.

По данным издания, расширяющееся военное партнёрство между Россией и КНДР отражает аналогичные договорённости, которые Москва заключила с другими противниками США в обмен на военную помощь.

В частности говорится о том, что в ноябре 2023 года Иран заявил о том, что получит от России истребители Су-35 и ударные вертолёты Ми-28. В прошлом году Иран уже получил учебно-тренировочные самолёты Як-130. Предполагается, что Тегеран также может приобрести современную систему ПВО С-400.

А в сентябре 2024 года заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил о том, что на помощь Китая в восстановлении "российской военной машины" Москва отвечает поддержкой в тех областях, в которых она ранее традиционно неохотно помогала Пекину. Это передовые технологии подводных лодок, авиации, ракет. И такой обмен знаменует серьёзный сдвиг в стратегическом сотрудничестве двух государств.

Eurasian Times считает, что якобы "растущая зависимость" России от КНДР дала Пхеньяну столь необходимую возможность возродить свои давно устаревшие Военно-воздушные силы. Последние считались самой слабой частью северокорейской армии, поскольку на протяжении последних трёх десятилетий находились в стадии стагнации.

Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), в настоящее время на вооружении ВВС КНА находится более 400 истребителей, 80 лёгких бомбардировщиков и более 200 транспортных самолетов. Однако большинство этих самолётов построены ещё в советскую эпоху. Многие из них являются неисправными в силу своего преклонного возраста, некоторым из них от 40 до 80 лет.

Северокорейские ВВС обладают ограниченным количеством относительно современных боевых самолётов. Это истребители МиГ-29 и МиГ-23, а также штурмовики Су-25. Они были приобретены в конце 1980-х или в начале 1990-х годов. Эти самолёты предназначены в первую очередь для защиты столицы КНДР – Пхеньяна.

Потенциальная сделка по приобретению у России истребителей МиГ-29 и Су-27 может стать серьёзным шагом вперёд для ВВС КНДР. Поставка самолётов существенно улучшит их возможности и решит проблему десятилетий застоя. Но при этом ВВС КНДР всё равно не смогут достигнуть паритета с ВВС Южной Кореи.

Информация о потенциальной сделке появилась спустя год после важного визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Ким впервые с 2019 года отправился за границу, встретившись с президентом России Владимиром Путиным и высокопоставленными военными чиновниками. Одним из ярких моментов визита северокорейского лидера стала экскурсия по авиационному заводу в Комсомольске-на-Амуре, где производятся самолеты марки "Сухой".

Eurasian Times сообщает, что ещё в 2015 году высокопоставленный южнокорейский военный чиновник заявил, что Северная Корея официально запросила у России покупку самолетов Су-35. Однако в то время соглашение достигнуто не было. Хотя стремление официального Пхеньяна к покупке самолётов данного типа известно, ограниченный бюджет страны является препятствием для такого приобретения.

Стоимость приобретения даже небольшого парка Су-35 может превысить один миллиард долларов, что, вероятно, может быть не по карману Пхеньяну даже с учётом всех скидок, которые может предложить Москва. Поэтому, как считают в Eurasian Times, власти КНДР сосредоточились на покупке более доступных истребителей, а именно МиГ-29 и Су-27. Но даже эти самолёты могут стать существенным шагом в модернизации парка ВВС Северной Кореи. Кроме того, КНДР стремиться усовершенствовать уже имеющиеся у неё самолёты МиГ-29.