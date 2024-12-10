Система ECPINS будет установлена как на имеющиеся в составе флота лодки, так и на новые подводные лодки класса A26 после принятия их на вооружение.

Подводная лодка "Готланд" ВМС Швеции. Фото: commons.wikimedia.org

Компания OSI Maritime Systems подписала соглашение со Швецией о развертывании своей передовой электронной картографической точной интегрированной навигационной системы (ECPINS) на шведских подводных лодках. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

"Мы гордимся этим новым контрактом. Развертывание ECPINS по всему флоту на подводных лодках Королевского шведского флота решительно поддерживает передовые навигационные технологии OSI", – сказал президент и генеральный директор OSI Maritime Systems Кен Киркпатрик .

Он также отметил, что воды, в которых приходиться действовать подводным лодкам ВМС Швеции, географически являются одними из самых суровых, что выдвигает к навигации самые серьёзные требования.

Defense Post сообщает, что в настоящее время в составе шведских ВМС имеется четыре дизель-электрических подводных лодки: три субмарины класса Gotland (A19) и одна класса Södermanland (A17, ранее класс Västergötland). Соглашение об установке картографической системы также распространяется и на новые подводные лодки класса A26 как только они будут приняты на вооружение.

Система ECPINS использует датчики подводной лодки для отображения навигационной информации в режиме реального времени на электронной карте, обеспечивая безопасное и точное плавание. Согласно данным OSI Maritime Systems, отображение поддерживается улучшенной ситуационной осведомленностью "в виде наложенных радиолокационных изображений, контактов и оперативных зон".

Оператор навигационной системы может настраивать часовой пояс и системные единицы для отображения, такие как широта и долгота, GEOREF или MGRS, метры или футы, морские мили или километры при вводе данных в любой из этих единиц.

Для справки, GEOREF – база данных, которая индексирует научную литературу в области наук о Земле, включая геологию, MGRS – это стандарт геокоординат, используемый военными НАТО для определения местоположения точек на Земле.

Система ECPINS необходима, поскольку подводным лодкам часто приходится действовать не всплывая, что ограничивает возможности глобальной спутниковой навигации. ECPINS обеспечивает навигационные данные с помощью "методологий подводной навигации" с использованием минимального количества датчиков. По данным Defense Post, данная навигационная система установлена по меньшей мере на 700 судах из более чем 25 флотов по всему миру.

Джим Дэвисон, вице-президент по развитию бизнеса компании OSI Maritime Systems, пояснил, что подводная навигация является сложной задачей. Компания OSI является мировым лидером в области решений для подводной навигации с 2005 года. Система ECPINS используется восьмью флотами НАТО и их союзников и является "золотым стандартом" в области навигации.