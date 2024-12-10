По мнению политика, снятие ограничений позволит быстрее завершить конфликт.

Фридрих Мерц. Фото: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

В феврале 2025 года в Германии пройдут досрочные парламентские выборы по результатам которых будет сформировано новое правительство страны и будет назначен новый федеральный канцлер. Нынешний глава немецкого правительства Олаф Шольц своего поста лишиться, не потянул. Фаворитом и наиболее вероятным кандидатом на пост канцлера является представитель блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Приход к власти в Германии этого человека может создать определённые проблемы для России. Всё дело в том, что Мерц хочет снять для Украины все ограничения на использование оружия. Об этом пишет Bild.

Политик заявил, что в настоящее время Украина недостаточно сильна в военном отношении.

"Я хочу, чтобы Украина была достаточно сильной, чтобы закончить этот конфликт. В настоящее время это не так. Я думаю, мы должны отменить ограничения на дальность полёта ракет, чтобы у Украины действительно была возможность защищаться от военных атак со стороны России", – сказал Мерц.

Отмечено, что в отличие от действующего канцлера Олафа Шольца, Фридрих Мерц выступает за передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он сказал, что в бундестаге уже есть большинство за развёртывание этой системы на Украине.

Издание сообщает, что власти Украины намереваются в ближайшее время провести встречу со своими главными европейскими союзниками. К таковым относится и Германия [прим.]. По словам представителей Зеленского, встреча необходима для того, чтобы "согласовать общую позицию". Окончательный список стран-участниц остаётся неизвестным.

В январе следующего года в должность вступит избранный президент США Дональд Трамп, ранее обещавший прекратить конфликт на Украине в течение 24 часов. Теперь правительства стран Европы опасаются, что он может договориться о прекращении огня и заставить Украину уступить территории.

Похоже, что история ни чему не учит некоторых политиков. Киев уже попытался нанести удар американскими ракетами ATACMS по международно признанной территории России. В ответ по промышленному предприятию в Днепропетровске прилетел "Орешник". В качестве предупреждения. К тому же в Кремле неоднократно заявляли, что удары иностранным оружием по российской территории будут расцениваться как прямое втягивание в конфликт западных стран.