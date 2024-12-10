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crazycat21
Минобороны Тайваня заявило о появлении в региональных водах крупнейшего военно-морского флота КНР
В службе безопасности Тайваня заявили, что в регионе находятся около 90 кораблей ВМС Китая.

Авианосец "Ляонин" во главе боевой группы кораблей. Фото: Министерство обороны КНР

Министерство обороны Тайваня заявило, что Китай развернул в региональных водах крупнейший за последние 30 лет военно-морской флот. Тем самым КНР создаёт для острова более выраженную угрозу, по сравнению с угрозами в ходе предыдущих военно-морских учений. Об этом сообщает Reuters.

Сунь Лифан, представитель министерства обороны Тайваня, заявил, что масштабы нынешнего развертывания китайских военно-морских сил в районе, простирающемся от южных японских островов до Южно-Китайского моря, являются крупнейшими с тех пор, как Китай проводил военные учения вокруг Тайваня в преддверии президентских выборов на Тайване в 1996 году.

Reuters отмечает, что военное ведомство Китая не дало никаких комментариев по данному поводу и не подтвердило проведение каких-либо учений.

Предполагается, что КНР начнёт свои военно-морские манёвры в качестве ответа на Тихоокеанское турне президента Тайваня Лая Цзиьндэ, которое завершилось 6 декабря. В ходе турне политик посетил Гавайи и территорию США на острове Гуам.

Вооружённые силы Тайваня были приведены в повышенный уровень готовности 9 декабря после того, как Китай "зарезервировал" воздушное пространство и развернул военные корабли, а также суда береговой охраны.

"Нынешний масштаб самый большой по сравнению с предыдущими четырьмя. Независимо от того, объявили ли они о проведении учений, они представляют для нас большую угрозу", – сказал Сунь Лифан.

Представитель разведки министерства обороны Тайваня Сье Цзи-шэн заявил на той же пресс-конференции, что до сих пор не проводилось боевых учений в семи "зарезервированных" зонах воздушного пространства Китая, две из которых находятся в Тайваньском проливе, однако за последний день наблюдался значительный рост активности Китая к северу от Тайваня.

По словам источника в службе безопасности Тайваня, число китайских военных кораблей и кораблей береговой охраны в регионе по-прежнему составляет около 90 единиц, что "крайне тревожно". Этот же источник добавил, что Китай "нацеливается" и на другие страны региона, а не только на Тайвань.

По словам Сье Цзи-шэна, развёртывание сил Китая в Первой островной цепи, которая простирается от Японии через Тайвань, Филиппины и далее до Борнео, охватывая прибрежные моря Китая, направлено на блокирование территории и предотвращение вмешательства иностранных сил.

Как заявили в тайваньском военном ведомстве, в настоящее время ВМС КНР строят две "стены" в Тихом океане. Одну на восточной оконечности опознавательной зоны ПВО Тайваня, а другую – дальше в Тихом океане. Этими "стенами" Китай посылает чёткий сигнал о том, что намеревается сделать Тайваньский пролив внутренним морем.

10 декабря министерство обороны Тайваня заявило, что за последние сутки военные зафиксировали в непосредственной близости от острова 47 китайских военных самолётов, а также 12 военных кораблей и 9 "официальных" судов, под которыми подразумеваются суда якобы гражданских ведомств, таких как береговая охрана.

26 из этих самолетов пролетели в районе к северу от Тайваня у побережья китайской провинции Чжэцзян, 6 – в Тайваньском проливе и еще 15 – к юго-западу от острова. В органах госбезопасности Тайваня заявили, что китайские самолёты "имитировали атаки на иностранные военные корабли и практиковались в отражении атак военных и гражданских самолётов в рамках учений по блокаде".

Reuters отмечает, что в этом году Китай уже дважды проводил крупные военные учения в непосредственной близости от Тайваня.

#новости #китай #армия #оружие #военные новости #тайвань #самолеты #флот #корабли
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