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crazycat21
Defense Post: Германия впервые испытала ракету Meteor с борта Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители получат дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух".

Испытание ракеты Meteor класса "воздух-воздух" с немецкого истребителя Eurofighter. Фото: ВВС Германии

Германия впервые провела испытательный пуск ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности MBDA Meteor с истребителя-бомбардировщика Люфтваффе Eurofighter. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Испытание проводилось на британском военном объекте в Шотландии, поскольку ни один немецкий объект не подходил по своим габаритам. 

Как пишет издание, немецкие истребители Eurofighter в настоящее время оснащены ракетой ближнего действия IRIS-T с тепловым наведением и ракетой средней дальности AMRAAM. Интеграция ракеты Meteor позволит самолёту нейтрализовывать угрозы на больших расстояниях.

Как заявили в ВВС Германии, управляемая ракета "вносит огромный вклад в укрепление позиций Eurofighter как системы вооружения".

"Это означает, что мы можем лучше защитить себя, поскольку цели могут быть атакованы с большого расстояния и не могут подобраться к нам так близко. Поэтому Meteor также является большим активом с точки зрения сдерживания".

Далее Defense Post приводит характеристики ракеты Meteor:

  • масса – 190 килограммов
  • габариты – длина – 3,7 метра, диаметр –178 миллиметров
  • дальность полёта – до 200 километров

Изделие имеет усовершенствованную активную радиолокационной головку самонаведения, которая позволяет обнаруживать самые разные угрозы, включая маневренные истребители, небольшие беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Ракета Meteor является совместной разработкой Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании и Швеции. Она входит в комплект вооружения современных истребителей НАТО и их союзников. Носителями данного типа оружия являются многоцелевые истребители Rafale, Gripen и F-35 Lightning II.

Defense Post отмечает, что первые испытания Meteor состоялись в тот момент, когда Германия готовится к достижению еще одной среднесрочной цели для своего самолета Eurofighter – созданию нового испытательного и опытно-конструкторского центра в Манхинге, расположенном на юге Германии.

Отмечено, что в течение следующего года официальный Берлин намерен интегрировать новые функции и усовершенствовать свой авиационный парк истребителей Eurofighter Typhoon.

Для справки. Согласно данным западных источников, в настоящее время на вооружении ВВС Германии стоит 129 истребителей Eurofighter Typhoon. Ещё 35 машин данного типа заказано. Интересно, успеют ли немцы за год дооснастить весь свой имеющийся авиапарк?

#новости #армия #оружие #германия #авиация #ракеты #военные новости #самолеты #eurofighter typhoon
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