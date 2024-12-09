Эксперты западного издания справедливо полагают, что после падения Дамаска, вооружение сирийской армии может оказаться в руках Киева

Танк Т-62М Сирийской Арабской армии. Источник фото: militarywatchmagazine.com

Текущие события в Сирии попыталось описать западное профильное издание Military Watch. Как пишет данный ресурс, падение Дамаска и конец более чем шестидесятилетнему правлению партии Баас знаменует собой важный поворотный момент для геополитической ориентации страны, поскольку Сирия более полувека оставалась вне западной сферы влияния. Сирия являлась противником Израиля и Турции, которая является членом НАТО.

По мнению аналитиков Military Watch, одним из главных последствий захвата страны военизированными группировками [которые поддерживает НАТО, прим.], является то, что значительные арсеналы вооружений, поставленные Советским Союзом, Россией и КНДР, вскоре могут быть переданы для поддержки "главного стратегического партнёра НАТО" – Украины. Последняя в последнее время "страдает" от всё более скудных поставок совместимой советской военной техники.

Military Watch отмечает, что с 1950-х годов Сирия является одним из крупнейших приобретателей советской военной техники. Эта страна имеет одну из крупнейших в мире танковых сил. Передача сирийской бронетехники Украине могла бы обеспечить рост боевого потенциала последней.

Сирийские арсеналы были созданы в годы Холодной войны в целях противостояния Израилю. Оба государства вели многочисленные войны с 1940-х по 1980-е годы. Именно по этой причине Сирия стала одним из двух первых зарубежных обладателей танка Т-62 в начале 1970-х годов. На тот момент советский Т-62 был одним из самых боеспособных танков в мире из когда-либо экспортируемых. Вслед за озвученным типом последовал экспорт танка Т-72, которой обеспечил Сирийской арабской армии явное преимущество в бронетехнике над армией Израиля во время Ливанской войны.

По мнению экспертов Military Watch, сирийские запасы бронетехники имеют важное значение для "полной трансформации" и расширения возможностей армии Украины. Эти эксперты отмечают, что Украина может получить более 3000 танков.

Отмечено, что в 2010-х годах Россия в качестве помощи предоставила Сирии танки Т-90 и модернизированные Т-62М. Танки Т-55, составляющие основу бронетанковых дивизий сирийской армии, хоть и старые, используются Россией и Украиной в нынешнем конфликте. Танки данного типа, находящиеся на вооружении армии Сирии, были серьёзно модернизированы, в том числе за счёт установки систем управления огнём производства КНДР.

Military Watch считает, что запас танков в сирийской армии оценивается в более 4000 единиц, среди которых имеется более 1000 танков Т-62 и Т-72.

Наряду с основными боевыми танками, артиллерийскими запасами, запасами баллистических ракет как советского, так и северокорейского производства, весьма желанными западным военным блоком для вооружения Украины, немаловажную роль играют боевые самолёты. Сирийские боевые самолёты МиГ-29 и Су-24 являются теми типами, которые стоят на вооружении Украины. Сирийские запасы 152-мм артиллерийских снарядов, огнестрельного оружия и другого оборудования также могли бы оказать ключевую поддержку военным усилиям Украины.

Тайная поставка арсеналов побеждённого противника не является прецедентом. В частности, значительные запасы вооружения советского производства были тайно переданы западными разведслужбами антиправительственным повстанцам после поражения правительства Ливии в 2011 году.