Немецкие военные хотят себе красивую форму. Стоимость каждого комплекта парадной формы составит 2800 евро.

Нынешняя парадная форма бундесвера. Источник: Bild

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер представил на этой неделе в Министерстве обороны ФРГ образцы новой парадной формы для военнослужащих. "Показ" различных вариантов осуществлялся на манекенах. Об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что хотя речь идёт о форменной одежде для представительских мероприятий, военные запросили на неё аж 825 миллиона евро. Эта идея столкнулась с резкой критикой в бундестаге (парламенте). Однако министр обороны Германии Борис Писториус продолжает настаивать на своём модном проекте. Министерство планирует переодеть в новую форму к 2030 году 293 300 солдат.

Изготовление прототипов новой форменной одежды на предприятиях текстильной промышленности уже обошлось в примерно 5 миллионов евро. Пока непонятно, какой окажется итоговая цена каждого комплекта. Но, как сказал представитель военного ведомства Германии, вероятно, она составит около 2800 евро.

По данным Bild, военные ещё не решили, какую модель выбрать. Обсуждаются такие детали, как разрезы на груди для женской версии и накладные или потайные карманы.