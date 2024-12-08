С такими чиновниками в составе ЕК потепления отношений с Европой в ближайшие годы ожидать не стоит.

Андрюс Кубилюс. Фото: J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В новом составе Еврокомиссии появилась должность комиссара по обороне и космосу. На этот пост был назначен представитель Литвы Андрюс Кубилюс, являющийся ястребом по отношению к России. И этот чиновник сразу же поделился своими амбициозными планами того, как укрепить оборону коллективной Европы на фоне якобы возможной "угрозы" со стороны России. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, еврокомиссар по обороне хочет, чтобы в следующем семилетнем бюджете ЕС на оборону было выделено "примерно" 100 миллиардов евро. По мнению Кубилюса, такое увеличение военных расходов стало бы "амбициозным". В текущем семилетнем бюджете коллективной Европы, превышающем 1 триллион евро, на оборону было выделено всего 10 миллиардов евро.

Чиновник также заявил, что предоставление Украине поддержки, необходимой для победы в конфликте, имеет решающее значение.

"Мы должны быть готовы к возможности российской агрессии. Если мы потерпим неудачу на Украине, то, конечно, вероятность российской военной агрессии против государств-членов ЕС может возрасти", – сказал Кубилюс.

Еврокомиссар по обороне предупредил "о продолжающейся череде гибридных атак со стороны России".

"Мы лучше подготовлены к обороне в обычной войне, чем к защите умов наших людей", – сказал он.

При этом Кубилюс подчеркнул, что врагом Евросоюза является Россия и выразил надежду, что новая администрация США осознает, что Запад подвергается нападкам со стороны "оси авторитарных стран", в которую входят "Россия, Иран, Северная Корея и отчасти Китай".