Только поставка состоится нескоро.

БМП CV9035 MkIIIC. Фото: © BAE Systems

Швеция объявила о "значительном улучшении" военных возможностей Украины с поставкой 40 боевых машин пехоты (БМП) CV9035 MkIIIC. Это усовершенствованная версия базовой CV90 производства компании BAE Systems. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

В июне 2023 года Швеция уже передала Украине 50 БМП CV9040. Последняя является стандартной боевой машиной механизированных подразделений шведской армии.

Army Recognition сообщает, что в декабре 2023 года Дания и Швеция подписали ключевую совместную декларацию о поставке дополнительных CV90 в Украину. Дания выделила около 264 миллионов долларов на инициативу, которая направлена на поставку новых автомобилей CV90, адаптированных под оперативные потребности Украины. Конкретные сроки поставки и точное количество запланированных к передаче БМП остаются неизвестными.

Пожалуй, ключевое в последней фразе. Безусловно, CV9035 MkIIIC – это неплохая боевая машина пехоты со своим преимуществами. Но есть нюансы. Во-первых, 40 боевых машин для такого театра боевых действий являются каплей в море. Во-вторых, эксперты западного ресурса сравнивают БМП с БМП, но в нынешнем конфликте активно применяются ударные дроны, от которых даже немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams не уходили. В-третьих, когда Army Recognition сообщает о грядущей поставке Украине боевой техники, то они подразумевают недавний контракт на 205 БМП, заключенный между BAE Systems с одной стороны и Швецией с Данией с другой. Но ведь эти БМП необходимо произвести. На производство необходимо время, а за это время всё существенно измениться.