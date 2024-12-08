Только на этот раз цена намного выше.

Ударный вертолёт AH-1Z Viper Корпуса морской пехоты США. Фото: commons.wikimedia.org

Ещё прошлое правительство Словакии заинтересовалось приобретением боевых вертолётов американского производства. Нынешнее правительство пока находится в раздумьях. Тем временем США сделали Словакии очередное предложение на машины Viper и Black Hawk. Правда, оно существенно отличается от предшествующих. В Вашингтоне его "несколько" пересмотрели. Об этом сообщает Defense Post.

Пока словацкие чиновники размышляют над приобретением новых боевых вертолётов заместитель премьер-министра и министр обороны страны Роберт Калиняк объявил, что Братислава получила два новых предложения от Соединенных Штатов. Эти предложения позволят выбрать, что покупать – 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper или 12 модернизированных многоцелевых UH-60 Black Hawk.

"Сейчас важно принять решение эффективно и быстро. Я думаю, что результаты этих анализов будут у нас в ближайшие дни", – сказал Калиняк.

Ещё в июле 2023 года Госдеп США одобрил предварительную продажу Словакии 12 вертолётов AH-1Z Viper производства фирмы Bell за 600 миллионов долларов. Это довольно существенный рост цены по сравнению с первоначальным предложением в 340 миллионов долларов, которое было сделано предыдущему правительству Словакии. Такая большая скидка была отчасти обусловлена тем, что сделка с первоначально запланированным покупателем, которым должен был стать Пакистан, провалилась.

Как пишет Defense Post, пока правительство Словакии раздумывает над приобретением боевых вертолётов AH-1Z Viper, Киев начал активное лоббирование в Вашингтоне для того, чтобы получить эти машины себе. В настоящее время в распоряжении словацких военных всего девять вертолётов UH-60 Black Hawk.

Роберт Калиняк заявил, что разница между первоначальным предложением (340 миллионов долларов) и нынешним является весьма существенной и превышает 582 миллиона долларов.