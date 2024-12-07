Причина в юридических оговорках для западных фирм.

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Страны Европейского союза, заинтересованные в максимальном ослаблении российской экономики, постоянно вводят в отношении нашей страны санкции. Евросоюз уже принял четырнадцать пакетов рестрикций [которые не принесли ожидаемого результата, прим.], на подходе принятие пятнадцатого. Однако его согласование "забуксовало". Весьма неожиданно, но причина в том, что его согласовывать отказались две республики Прибалтики – Латвия и Литва. Однако не всё так просто. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, переговорщики стран ЕС не смогли согласовать новые ограничения для нефтяных компаний и танкеров, "помогающих" России в ходе затяжного конфликта на Украине. Латвия и Литва отказались поддержать пакет ограничений из-за того, что он содержит юридические оговорки, позволяющие западным компаниям работать в России.

Первоначально эти оговорки вводились для тех компаний, которые заявили о том, что намерены прекратить деятельность на территории РФ, однако не могут этого сделать по каким-либо причинам. Критики заявляют, что эта лазейка используется "не по назначению" и дает западным фирмам прикрытие для продолжения деятельности в России.

Переговоры провалились после того как две страны Балтии настояли на блокировании повторного разрешения "пункта против России", который позволяет компаниям ЕС продолжать работать в России, а также получать разрешение на импорт и экспорт товаров, которые в противном случае были бы запрещены.

Ожидается, что пакет санкций в очередной раз будет обсуждаться на встрече глав МИД стран Евросоюза 16 декабря.