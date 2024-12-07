Поставка комплексов ПВО NASAMS, предназначенных для защиты аэропорта Жешув, задерживается.

Погрузка комплексов ПВО NASAMS на борт Finlandia Seaways. Фото: Ole Andreas Vekve, Forsvaret

Судно Finlandia Seaways, перевозившие норвежское вооружение в Польшу, село на мель. Инцидент произошёл 5 декабря вечером в проливе Кармсунн у берегов коммуны Хеугесунн. Об этом сообщает издание Forsvarets forum, выпускаемое вооружёнными силами Норвегии.

Дежурный менеджер по спасению Центральной спасательной службы Томас Брейволл сообщил, что корабль вылетел на мелководье и получил повреждения руля и гребного винта. С его слов изначально события развивались "драматично" из-за размеров судна и погодных условий. К счастью, корабль быстро встал на якорь.

"В узком проливе был сильный ветер, а когда у такого большого корабля возникают проблемы, есть достаточно короткий промежуток времени. На место происшествия были отправлены большие ресурсы, прибыли буксиры и ожидали, пока ветер не утих. Затем его [Finlandia Seaways, прим.] отбуксировали к причалу", – рассказал Брейволл.

Как сообщается, сухогруз следовал в Польшу. На его борту находились норвежские системы ПВО, предназначенные для защиты для аэропорта Жешув-Ясенка, который находится недалеко от границы с Украиной. Этот аэропорт является крупнейшим логистическим хабом, через который осуществляется поставка вооружений для Украины [прим.].

До инцидента министерства обороны двух стран информировали, что Норвегия направит для охраны этого аэропорта четыре истребителя F-35, комплексы ПВО NASAMS и сотню своих военнослужащих.

В настоящее время, в связи с аварией, поставка оборудования, предназначенного для размещения в Польше, задерживается.