Финансирование будет осуществляться в рамках программы военной помощи иностранным государствам.

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Министерство обороны Польши

Власти Польши взяли курс на активную милитаризацию. Варшава уже заключила многомиллиардные контракты на поставку сотен единиц бронетехники, реактивных систем залпового огня и десятки единиц различных летательных аппаратов. Однако поскольку у самой Польши не так много средств на всё это "добро", то его зачастую приходится приобретать в кредит.

Стало известно, что Польша получит новый кредит от США для закупки вооружения. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает ресурс Defence24.

"У нас есть еще одно кредитное соглашение с США, которое помогает финансировать быструю трансформацию польских вооруженных сил в рамках программы FMF. Сейчас это 4 млрд долларов США, а всего США предоставили Польше более 11 млрд долларов США на финансирование программ вооружения, в том числе: для ЗРК "Патриот" и вертолетов "Апач", – написал министр в социальной сети.

Госдеп США уточнил в своём заявлении, что речь идёт не о прямом правительственном кредите, а кредитных гарантиях в рамках программы военной помощи иностранным государствам (FMF, Foreign Military Financing), благодаря которым финансирование со стороны других субъектов осуществляется на гораздо выгодных условиях.

Интересно, каким образом Польша намерена рассчитываться за предоставленные кредиты? Кроме того, не всё вооружение будет поставлено сразу, для начала его необходимо произвести. К тому времени, когда поставки завершатся, техника из первых партий потребует модернизации. А это тоже огромные средства.