Однако и в данном вопросе есть определённые сложности.

Британские военные в Эстонии. Фото: Kaitseväe Peastaap / mil.ee

На восточном фланге "самого миролюбивого" альянса в мире продолжают разгонять антироссийскую риторику и придумывают различные мифические угрозы. Речь о республиках Прибалтики. В конкретном случае – об Эстонии.

В качестве меры "сдерживания" в мирное время Эстония могла бы принять подразделение союзников размером до легкой бригады. Об этом со ссылкой на данные аудита Государственного контроля республики сообщают местные СМИ.

При этом отмечено, что доставка тяжёлого вооружения в страну осложняется отсутствием транспортных возможностей. Вопрос снабжения союзников топливом также не решён.

Заявлено, что у Эстонии имеются возможности (техника и места) как для приёма батальона союзных войск, так и лёгкой бригады численностью до 5000 человек, в мирное время в случае необходимости переброски в целях "сдерживания". Но приём лёгкой бригады до сих пор не отработан на практике. Учения запланированы только на 2025 год.

В случае необходимости решения более сложной задачи – размещения тяжёлой бригады, возникнут сложности с доставкой союзников, "если не будет возможности придерживаться соглашений, заключенных с договорными партнерами, или в случае отсутствия договоров с органами гражданской инфраструктуры об организации транспортных операций".

Эстония располагает ограниченным количеством прицепов для перевозки техники по автомобильным магистралям. Кроме того, технику невозможно перевезти по железной дороги из-за отсутствия подходящих вагонов-платформ.

Трудностей добавляет и действующий в стране Закон о запасах жидкого топлива, который не позволяет учитывать потребности дополнительных подразделений союзников при формировании стратегического резерва жидкого топлива страны, говорится в аудите Госконтроля. В мирное время государственные запасы жидкого топлива не могут быть использованы для покрытия потребностей военных.

Тем не менее под руководством Минобороны с 2024 года были предприняты важные шаги по приему союзников. Возобновилось планирование учений и работа руководящей комиссии по поддержке принимающей страны. Внимание сосредоточено на приеме британской бригады, которая прибудет в Эстонию в 2025 году в рамках учений. Также были заключены договоры на увеличение количества доступных прицепов специального назначения и постройку дополнительных казарм.