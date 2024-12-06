Бербок назвала почти вдвое большую цифру.

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: © AP Photo

Западные политики не перестают удивлять своими заявлениями. В очередной раз отличилась глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок. В ходе Совета глав МИД стран ОБСЕ она, критикуя позицию России по Украине, обратилась к руководителю МИД РФ Сергею Лаврову и допустила достаточно серьёзный ляп.

Бербок заявила, что российские власти "могут обманывать себя, но не смогут обмануть весь мир". При этом главный немецкий дипломат добавила, что речь, в частности идёт о 1,3 миллиарда европейцев.

"Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте... Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе", – заявила Бербок, обращаясь к Лаврову.

При этом по самым оптимистичным данным в настоящее время на территории стран Европы проживает около 750 миллионов человек. Это почти в два раза меньше той цифры, чем озвучила немецкий министр. Недопустимая ошибка для политика такого ранга, тем более занимающего пост главы внешнеполитического ведомства крупнейшей экономики Европы.

В МИД Германии быстро заметили ошибку своей начальницы и выложили в соцсети скорректированную версию выступления Бербок, где речь идёт уже о всём регионе ОБСЕ.

В январе 2023 года глава МИД Германии на 360 градусов. А ещё, мнению Анналены Бербок, в мире есть государства, которые находятся "за сотни тысяч километров от Германии".