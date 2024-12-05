Недавно Министерство обороны РФ опубликовало первые кадры пуска гиперзвуковой крылатой ракеты 3М22 "Циркон" морского базирования, сделанные непосредственно с палубы корабля-носителя. Пуск производился в ходе учений. И данный факт не укрылся от внимания западных экспертов. Публикация, посвящённая новейшей российской ракете, вышла на страницах профильного военно-аналитического издания Military Watch.
Как верно подметили иностранные аналитики, публичная демонстрация возможностей нового оружия рассматривается как важная веха в модернизации Военно-морского флота России. Впервые о "Цирконе" стало известно ещё в 2018 году. Противокорабельная ракета обладает уникальной скоростью 9 Махов и большой дальностью полёта в 1000 километров. Считается, что кинетическая энергия изделия позволяет "Циркону" разорвать любой корабль пополам. Ракета, разработанная изначально как противокорабельная, может быть использована и для ударов по сухопутным целям. Сочетание высокой скорости, манёвренности и маловысотного профиля полёта на конечном этапе траектории делает "Циркон" неуязвимым для всех имеющихся современных средств ПВО. На боевое дежурство ракета впервые заступила в 2023 году. В настоящее время таким оружием оснащены несколько классов боевых кораблей ВМФ России.
Military Watch пишет, что ценность "Циркона" была отмечена тогдашним министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сказал, что корабль, оснащённый таким оружием способен наносить высокоточные и мощные удары по противнику на море и на суше.
"Уникальной особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является их гарантированная способность обходить любые существующие или перспективные системы ПВО", – сказал Шойгу.
Издание заявляет, что Россия не закладывала новые крейсеры и эсминцы для своего флота с советских времён. Большая часть корабельного состава ВМФ РФ представлена фрегатами и корветами. Поэтому "Цирконы" имеют важное значение для обеспечения ассиметричного преимущества перед флотами Западного блока [в данном случае подразумевается НАТО, прим.]. Для России дешевле развернуть большее количество таких ракет. Кроме того, в настоящее время ведётся разработка наземной мобильной пусковой установки для "Циркона". Разработка варианта ракеты авиационного базирования также обсуждалась в качестве более совершенной замены гиперзвуковой ракеты "Кинжал".