Россия может развернуть большое количество таких ракет на кораблях класса "фрегат" или "корвет".

Фото: Минобороны России

Недавно Министерство обороны РФ опубликовало первые кадры пуска гиперзвуковой крылатой ракеты 3М22 "Циркон" морского базирования, сделанные непосредственно с палубы корабля-носителя. Пуск производился в ходе учений. И данный факт не укрылся от внимания западных экспертов. Публикация, посвящённая новейшей российской ракете, вышла на страницах профильного военно-аналитического издания Military Watch.

Как верно подметили иностранные аналитики, публичная демонстрация возможностей нового оружия рассматривается как важная веха в модернизации Военно-морского флота России. Впервые о "Цирконе" стало известно ещё в 2018 году. Противокорабельная ракета обладает уникальной скоростью 9 Махов и большой дальностью полёта в 1000 километров. Считается, что кинетическая энергия изделия позволяет "Циркону" разорвать любой корабль пополам. Ракета, разработанная изначально как противокорабельная, может быть использована и для ударов по сухопутным целям. Сочетание высокой скорости, манёвренности и маловысотного профиля полёта на конечном этапе траектории делает "Циркон" неуязвимым для всех имеющихся современных средств ПВО. На боевое дежурство ракета впервые заступила в 2023 году. В настоящее время таким оружием оснащены несколько классов боевых кораблей ВМФ России.

Фото: РИА Новости / Минобороны РФ

Military Watch пишет, что ценность "Циркона" была отмечена тогдашним министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сказал, что корабль, оснащённый таким оружием способен наносить высокоточные и мощные удары по противнику на море и на суше.

"Уникальной особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является их гарантированная способность обходить любые существующие или перспективные системы ПВО", – сказал Шойгу.

Издание заявляет, что Россия не закладывала новые крейсеры и эсминцы для своего флота с советских времён. Большая часть корабельного состава ВМФ РФ представлена фрегатами и корветами. Поэтому "Цирконы" имеют важное значение для обеспечения ассиметричного преимущества перед флотами Западного блока [в данном случае подразумевается НАТО, прим.]. Для России дешевле развернуть большее количество таких ракет. Кроме того, в настоящее время ведётся разработка наземной мобильной пусковой установки для "Циркона". Разработка варианта ракеты авиационного базирования также обсуждалась в качестве более совершенной замены гиперзвуковой ракеты "Кинжал".