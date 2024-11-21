Также в готовность были приведены наземные средства ПВО.

Истребители F-16. Фото: ВВС Польши

Вооружённые силы РФ продолжают наносить высокоточные ракетные удары по объектам на территории Украины. И данный факт очень не нравится политическим деятелям из Варшавы.

Стало известно, что Польша второй раз за неделю поднимала в воздух свои истребители из-за "активности России". Соответствующее заявление разместило оперативное командование ВС Польши на своей странице в социальной сети X. Об этом

Как заявлено, истребители ВВС Польши и союзных сил осуществляли патрулирование воздушного пространства страны. Наземные средства противовоздушной обороны и средства радиолокационной разведки тоже были приведены в состояние повышенной готовности.

Согласно данным оперативного командования, были задействованы все доступные силы и средства для обеспечения безопасности, особенно в приграничных районах, которые могли быть "подвержены рискам". Оперативное командование продолжает следить за обстановкой, войска Польши готовы к немедленному реагированию на возможные угрозы.

17 ноября ВВС Польши поднимали в воздух свои боевые самолёты (впервые за три последних месяца) в связи с "активностью России вблизи своего воздушного пространства".