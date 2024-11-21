Бундесвер продолжает довооружаться.

Истребитель Eurofighter Typhoon немецких люфтваффе. Фото: Marcello Totaro / Bundeswehr

Бюджетный комитет бундестага Германии одобрил три оборонных проекта, среди которых закупка ракет Meteor класса "воздух-воздух" для истребителей Eurofighter Typhoon люфтваффе. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Согласно данным издания, на приобретение третьей партии таких ракет был выделен 521 миллион евро, что эквивалентно 550 миллионам долларов США. Первая и вторая партии "Метеоров" были куплены в 2014 и 2018 года (150 и 100 единиц соответственно).

Авиационная ракета Meteor производства фирмы MBDA является одним из самых "эффективных" видов оружия своей категории в мире. Дальность полёта ракеты составляет около 200 километров.

Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, что позволяет ей сохранять высокую скорость и энергию на протяжении всего полёта. Соответственно, данные характеристики повышают шансы изделия на попадание. Ракета оснащена радиолокационной головкой самонаведения для захвата цели и сетецентричным механизмом для получения обновлений в режиме реального времени для корректировки полета на маршевом участке.

Как отмечает Defense Post, власти Германии уже выделили 34,9 миллиона евро на исследования для модернизации "Метеора".

"Управляемая ракета Meteor является основным оружием [истребителей, прим.] Eurofighter в воздушном бою против целей средней дальности. Meteor повышает надежность и живучесть системы вооружения Eurofighter", – говорится в пресс-релизе министерства обороны Германии.

По данным издания, также были одобрены закупка новых нашлемных прицелов Striker II для данного типа истребителей и обучение по программе "Цифровизация наземных операций" (D-LBO). На разработку нового прицела, которая ведётся в сотрудничестве с Великобританией и Италией в общей сложности было выделено 63 миллиона евро (66,42 миллиона долларов).

Заявлено, что Striker II должен улучшить ситуационную осведомлённость пилотов, тем самым повысив "управляемость и живучесть" истребителей. Новый нашлемный прицел должен заменить Striker I, который находится в эксплуатации уже два десятка лет.

Согласно данным BAE Systems, Striker II "обеспечивает пилотам непревзойденную ситуационную осведомленность, ночное видение нового поколения EBAPS™, дополнительный 3D-звук и проверенную в боях технологию отслеживания целей". Закупки нового оборудования ожидаются с 2027 года.

Ещё 64 миллиона евро были одобрены на обучение по программе D-LBO, которая направлена на оснащение немецких сухопутных войск современным информационным и коммуникационным оборудованием. Помимо обучения личного состава бундесвера, эта сумма также покрывает строительство и развертывание учебных объектов для программы.