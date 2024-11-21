Не исключено, что киевские власти в очередной раз стараются привлечь к себе внимание Запада.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Иллюстративное фото. Источник: © Минобороны РФ

Дела у Киева на линии боевого соприкосновения идут далеко не самым лучшим образом. Вооружённые силы РФ продолжают наступление. В связи с этим, а также с тем, что США с возвращением Дональда Трампа в Белый дом могут прекратить оказывать военную помощь (либо её существенно сократить), киевские деятели продолжают придумывать всевозможные небылицы, чтобы привлечь к себе внимание мирового сообщества, которое привыкло жить "по правилам".

На этот раз на Украине заявили, что Россия якобы нанесла межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по Днепропетровску [ныне переименован в Днепр, прим.]. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в материале издания, удар был нанесён в ходе ракетной атаки в четверг, 21 ноября. И это стало первым случаем применения столь мощного оружия с дальностью действия в тысячи километров. Информация приводится со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Согласно данным Reuters, Повитряные силы Украины сообщили об ударе после того, как в течение текущей недели войска Киева выпустили американские и британские ракеты по объектам на территории России, несмотря на предупреждения Москвы о том, что она расценит такие действия как серьёзную эскалацию.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь". Фото: Минобороны РФ

Как отмечает информационное агентство, МО РФ пока ни как не прокомментировало факт якобы имевшего место ракетного удара МБР. Также отмечено, что украинская сторона не уточнила, какой тип ракеты был использован для удара, и какой боевой частью она была оснащена.

В Воздушных силах Украины не сообщили, какой объект подвергся поражению заявленной "МБР", а также какой ущерб она "нанесла". Однако местные украинские власти заявили о том, что ракетный удар пришёлся по промышленному предприятию и вызвал пожары.

Согласно данным Воздушных сил Украины, ВКС России также запустили гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал" и семь авиационных крылатых ракет X-101, шесть из которых якобы были сбиты. Таким образом, можно сделать вывод о том, что украинская ПВО не смогла перехватить "Кинжал". Согласно более ранним заявлениям, зенитчики киевского режима якобы умудрялись перехватывать такие скоростные боеприпасы [которые перехватить не возможно, прим.].

Как говорится в сообщении Reuters, пуск российской "межконтинентальной баллистической ракеты" был произведён с территории Астраханской области.

Согласно данным украинских СМИ, удар по Днепропетровску якобы был нанесён ракетой РС-26 "Рубеж". Данное изделие разрабатывалось как лёгкая МБР с дальностью пуска более 5500 километров, чтобы не нарушать Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Однако в производство эта ракета не была запущена, поскольку предпочтение было отдано ракетному комплексу "Авангард".