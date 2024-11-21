Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
Не исключено, что киевские власти в очередной раз стараются привлечь к себе внимание Запада.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Иллюстративное фото. Источник: © Минобороны РФ

Дела у Киева на линии боевого соприкосновения идут далеко не самым лучшим образом. Вооружённые силы РФ продолжают наступление. В связи с этим, а также с тем, что США с возвращением Дональда Трампа в Белый дом могут прекратить оказывать военную помощь (либо её существенно сократить), киевские деятели продолжают придумывать всевозможные небылицы, чтобы привлечь к себе внимание мирового сообщества, которое привыкло жить "по правилам".

На этот раз на Украине заявили, что Россия якобы нанесла межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по Днепропетровску [ныне переименован в Днепр, прим.]. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в материале издания, удар был нанесён в ходе ракетной атаки в четверг, 21 ноября. И это стало первым случаем применения столь мощного оружия с дальностью действия в тысячи километров. Информация приводится со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Согласно данным Reuters, Повитряные силы Украины сообщили об ударе после того, как в течение текущей недели войска Киева выпустили американские и британские ракеты по объектам на территории России, несмотря на предупреждения Москвы о том, что она расценит такие действия как серьёзную эскалацию.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь". Фото: Минобороны РФ

Как отмечает информационное агентство, МО РФ пока ни как не прокомментировало факт якобы имевшего место ракетного удара МБР. Также отмечено, что украинская сторона не уточнила, какой тип ракеты был использован для удара, и какой боевой частью она была оснащена.

В Воздушных силах Украины не сообщили, какой объект подвергся поражению заявленной "МБР", а также какой ущерб она "нанесла". Однако местные украинские власти заявили о том, что ракетный удар пришёлся по промышленному предприятию и вызвал пожары.

Согласно данным Воздушных сил Украины, ВКС России также запустили гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал" и семь авиационных крылатых ракет X-101, шесть из которых якобы были сбиты. Таким образом, можно сделать вывод о том, что украинская ПВО не смогла перехватить "Кинжал". Согласно более ранним заявлениям, зенитчики киевского режима якобы умудрялись перехватывать такие скоростные боеприпасы [которые перехватить не возможно, прим.].

Как говорится в сообщении Reuters, пуск российской "межконтинентальной баллистической ракеты" был произведён с территории Астраханской области. 

Согласно данным украинских СМИ, удар по Днепропетровску якобы был нанесён ракетой РС-26 "Рубеж". Данное изделие разрабатывалось как лёгкая МБР с дальностью пуска более 5500 километров, чтобы не нарушать Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Однако в производство эта ракета не была запущена, поскольку предпочтение было отдано ракетному комплексу "Авангард".

#новости #армия #оружие #ракеты #военные новости #x-101 #ракетный комплекс &quot;рубеж&quot; #рс-26
7
Показать комментарии (7)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
18
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
2
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
5
Российский «Кинжал» оказался серьезной угрозой для системы Patriot
7
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
1
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
2
Благодаря стажеру Valve избежала банкротства перед релизом Half-Life 2
3
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
1
Samsung Galaxy A56 5G предложит зарядку уровня флагманов в средней ценовой категории
+
Информатор опубликовал список из нескольких десятков моделей Samsung с поддержкой One UI 7
+
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
Танк Т-90М «Прорыв» показал свою эффективность в противостоянии с западной техникой
3
Российские ПВО перехватили редкий британский дрон T150 Malloy на передовой
1
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
Минобороны Франции будет «захватывать опасные космические объекты» на низкой орбите
+
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
12
Опубликован список 50 устройств Galaxy, претендующих на обновление One UI 7
+
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
36
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
19
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
7
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
14
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
15
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
50
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
11
Как правильный маркетинг помогает продавать провальные видеокарты NVIDIA и AMD
8
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
126

Сейчас обсуждают

ebatorуа
15:07
кстати с южного,как-то хохлы продали северокорейцам,секретные советские чертежи,по гиперзвуку.Теперь ракеты,со скоростью 17 мах,летают,у северокорейцев.
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
PanzerK
15:04
А кто тогда занимается гарантийным обслуживанием по мнению вашего этого "сотрудника магазина"? А еслиб там пломб не было, я бы её и в руки брать не стал и потребовал возврата денег. Впрочем история с...
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
DANYNAFIG
15:03
Говорили у нас пустые ржавые бочки возят по лесам , ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха........................................
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
Зю
15:01
поракетили калек
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
sidreshot
15:00
Ну он прав конечно в плане совместимости. Вот только по факту то, что он продемонстрировал - совершенно верная практика. Новый фаерфокс точно также не запустится в старой винде и ось должна обновлятьс...
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
ebatorуа
15:00
покололи ракетами.
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
Мефодий
15:00
У тебя скрины не верные, ничего понять невозможно, даже твой ip не видно. На скрине должен быть обязательно твой ip, от него плясать будем и решать проблему.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
valderm
14:59
очередной намек мокрософта (хозяина) на апгрейд железа
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
Зю
14:59
Поздравили с годовщиной майданчика
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
Добрый день
14:56
Ах, ну да, понятно почему вся статься - кал, она же написана ради рекламных ссылок.
9 неторопливых пошаговых игр разных жанров на ПК — не самые известные, но очень захватывающие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем