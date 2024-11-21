Военный обозреватель издания считает, что администрация Трампа сократит или даже прекратит военную помощь Киеву.

Пуск оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Фото: армия США / wikipedia.org

На протяжении длительного времени киевские деятели во главе с давно утратившим легитимность Зеленским требовали от западной коалиции выдать разрешение на нанесение ударов по международно признанной территории России. В результате администрация уходящего президента США Джо Байдена такое разрешение выдала. Об этом свидетельствует недавняя попытка Киева нанести массированный удар ракетами ATACMS по территории Курской области. Однако, как утверждает американский журнал для богатых Forbes, такие изделия, имеющиеся в распоряжении Киева, в скором времени могут подойти к концу.

В материале издания говорится о том, что нас следующий день после того, как газета The New York Times опубликовала новость о том, что администрация Байдена разрешила Зеленскому наносить удары по исторической территории России оперативно-тактическими ракетами ATACMS, батарея ВСУ выпустила восемь таких ракет по военному объекту ВС РФ на территории Брянской области. В данном случае необходимо отметить, что согласно официальным данным МО РФ, было выпущено шесть таких ракет, из которых пять были перехвачены, а одна была повреждена. Но, видимо, Дэвиду Эксу, военному обозревателю Forbes, из-за океана "виднее".

Экс пишет, что МИД РФ заявил о том, что средства ПВО ВС РФ перехватили пять ракет. Боеголовка каждой была оснащена 1000 суббоеприпасами "размером с гранату". По данным этого аналитика, Белый дом разрешает Киеву наносить удары ракетами ATACMS "строго по территории Курской области и вокруг неё".

По мнению Дэвида Экса, в распоряжении Киева осталось не так много таких оперативно-тактических баллистических ракет с дальностью полёта 300 километров. Аналитик предполагает, что Вашингтон осуществил две передачи таких изделий, выпущенных в 1990-х годах, – одну в конце 2023 года, а вторую в марте текущего. В совокупности, вероятно, Киев получил менее 50 ракет ATACMS. За последний год ВСУ провели не менее восьми ударов такими боеприпасам. В ходе каждого из них использовалось более одной ракеты.

Как предполагает обозреватель Forbes, запасы ракет из этих двух поставок могут быть на исходе. Администрация Байдена все еще имеет полномочия передавать Украине излишки американского оружия на миллиарды долларов, и Белый дом пообещал реализовать свои возможности до того, как избранный президент США Трамп вступит в должность. Миллиарды долларов могли бы покрыть стоимость замены большого количества ракет ATACMS, цена каждой из которых превышает один миллион долларов.

Однако американская армия желает поддерживать собственный запас таких боеприпасов, пока новая ракета Precision Strike Missile (PrSM), высокотехнологичная замена ATACMS, не станет широкодоступной. В 2021 году армия США произвела выборочные испытания своих самых старых ATACMS, произведённых в начале 1990-х годов, для того, чтобы убедиться, что их двигатели и другие компоненты всё ещё работают.

По версии обозревателя Forbes, к концу января возможны и весьма вероятны две вещи. Украина может остаться без ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить помощь США Украине, а также отменить разрешение Киеву использовать американское оружие по целям в России. Прежде чем Киев израсходует все имеющиеся в его распоряжении ракеты, политика конфликта изменится, а Украине придётся полагаться исключительно на боеприпасы "местного" производства.