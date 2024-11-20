В столице Голландии продолжают разгонять антироссийскую риторику.

Сотрудники западных частных военных компаний. Иллюстративное фото из открытых источников

Нидерланды планируют "временно" привлечь персонал и технику частных компаний для усиления безопасности в своей части Северного моря. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны Голландии. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в публикации, данное решение последовало за прошлогодними сообщениями голландского разведывательного агентства MIVD о том, что инфраструктура Нидерландов в Северном море, а именно газопроводы и ветряные мельницы, являются целью "российской диверсионной деятельности". В апреле MIVD заявило, что Россия также "может попытаться саботировать многочисленные центры обработки данных в регионе Северного моря".

Как заявил представитель министерства обороны Нидерландов, данная мера [применение частных компаний, прим.] призвана "сократить разрыв" до тех пор, пока ВМС страны не получат два вспомогательных многофункциональных судна, передача которых ожидается в 2026 году.

По данным Reuters, министерство обороны Нидерландов не сообщило, с какими компаниями оно вело переговоры, и были ли эти компании голландскими или европейскими.

Отмечено, что голландская часть акватории Северного моря примерно в полтора раза больше по площади, чем сухопутная территория Нидерландов. Голландская акватория Северного моря является одним из самых загруженных судоходных регионов мира.

Как сообщает агентство, ранее в Балтийском море были оборваны два подводных оптоволоконных кабеля связи, один из которых обеспечивал соединение Германии и Финляндии. Факт обрыва "вызвал подозрения в саботаже".