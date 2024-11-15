Боевые машины предназначены для "сдерживания угрозы" со стороны РФ.

Фото: Министерство обороны Польши

14 ноября 2024 года Польша разместила основные боевые танки K2 Black Panther, производства южнокорейской фирмы Hyundai Rotem в непосредственной близости от границ Калининградской области России. Факт такого размещения подтвердила представитель 16-й Поморской механизированной дивизии армии Польши майор Магдалена Косинская. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition. По версии издания, данное решение подчеркивает приверженность Польши укреплению своих оборонительных возможностей в условиях обострения региональной напряженности.

Сообщается, что первая партия танков K2 Black Panther в количестве семи единиц была доставлена специальными транспортёрами в расположение 9-й бригады, дислоцированной в приграничном городе Бранёво. После официального принятия на баланс боевые машины будут оснащены польскими системами, в том числе современным оборудованием связи, для полного соответствия национальной оперативной структуре. Ранее 9-я бронекавалерийская бригада в Бранёво эксплуатировала танки PT-91 [модернизированный вариант Т-72 польского производства, прим.].

Танки K2 Black Panther представляют собой передовые боевые машины, адаптированные к требованиям современных конфликтов. Оснащенные системами активной защиты, эти танки очень устойчивы к противотанковым средствам. Исключительная мобильность K2 Black Panther позволяет им совершать быстрые манёвры на сложных участках местности, таких как болота и пески, что является критически важным для операций в северных регионах Польши. Кроме того, K2 оснащен передовыми системами управления огнем и наведения, что обеспечивает точность и надёжность в различных боевых условиях.

По данным Army Recognition, в настоящее время польская армия располагает восьмью обученными экипажами на эту технику, подготовленными инструкторами 20-й механизированной бригады. Вероятно, в данном случае речь не о всей польской армии, а именно о 9-й бригаде [прим.].

В августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали контракт стоимостью 3,4 миллиарда долларов на поставку 180 танков K2 Black Panther. Контракт был подписан в рамках более широкого рамочного соглашения на поставку и производство на территории Польши 1000 таких боевых машин.

K2 оснащён 120-мм гладкоствольной пушкой, способной стрелять различными типами боеприпасов для поражения целей на большом расстоянии. В дополнение к своему основному вооружению, K2 имеет 7,62-мм спаренный пулемётом и 12,7-мм крупнокалиберным пулемётом, установленным на крыше башни, что обеспечивает оборонительные возможности против наземных войск и низколетящих воздушных целей. С точки зрения защиты, K2 выигрывает от наличия усовершенствованной композитной брони, усиленной блоками реактивной брони Explosive Reactive Armor (ERA), которые повышают его способность выдерживать попадания снарядов и взрывы. Танк массой 55 тонн сочетает в себе мобильность и защиту. Боевая машина способна развивать максимальную скорость 70 км/ч. Экипаж танка состоит всего из трёх человек, поскольку пушка K2 Black Panther имеет автомат заряжания.

Отмечено, что южнокорейский K2 является одним из самых технологически продвинутых танков в мире. Он оснащен передовой системой управления огнём для точного и быстрого захвата цели, системой активной защиты для обнаружения и нейтрализации угроз и защитой от ядерного, биологического, химического оружия. Машина также оборудована ночной и тепловизионной системами видения для любых условий освещения, автоматической системой пожаротушения и шноркелем для форсирования водных преград.

По данным Army Recognition, с приобретением 180 танков K2 Black Panther Польша может сформировать до трёх бронетанковых бригад на такой технике. Согласно польским стандартам, каждой бригаде требуется от 60 до 90 танков для достижения полной боевой готовности. Таким образом, Польша может сформировать либо две "тяжёлые" бронетанковых бригады (по 90 машин в каждой), либо три лёгких с 60 танками в каждой бригаде.