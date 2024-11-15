Содействие контрразведке оказывал главком Сырский.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 ноября отчиталась о задержании "агента ГРУ" РФ, обвиняемого в передаче российской военной разведке планов операций в тылу ВС РФ. Задержанный оказался командиром одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) Украины в звании подполковника. Об этом информирует Reuters.

Как говорится в сообщении, задержанный передавал России информацию о диверсионно-разведывательных операциях украинских спецподразделений в тылу ВС РФ на Запорожском и Херсонском направлениях. Отмечено, что "крот" имел доступ к информации о запланированных маршрутах, целях мероприятий и вооружении.

Reuters со ссылкой на СБУ сообщает, что российская военная разведка завербовала агента ещё до начала "полномасштабных" боевых действий в феврале 2022 года. Но "активирован" командир подразделения был лишь весной этого года.

СБУ заявила, что в задержании "агента" участвовало высшее военное руководство страны. Кто конкретно помогал украинской контрразведке, агентство Reuters не указывает. Зато об этом прекрасно осведомлены украинские СМИ. По их данным, содействие в разоблачении "крота" оказал никто иной как главком ВСУ генерал Сырский.

Необходимо отметить, что украинские спецслужбы совершенно по чистой случайности задерживают "агентов ГРУ" в тот момент, когда дела у ВСУ на ЛБС идут далеко не самым лучшим образом и необходимо сместить вектор в обществе, сбить негатив. А тут ещё сам Сырский посодействовал. Кстати, к последнему на Украине накопилось очень много вопросов.