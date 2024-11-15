Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
СБУ задержала очередного «агента ГРУ», который служил в ССО Украины
Содействие контрразведке оказывал главком Сырский.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 ноября отчиталась о задержании "агента ГРУ" РФ, обвиняемого в передаче российской военной разведке планов операций в тылу ВС РФ. Задержанный оказался командиром одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) Украины в звании подполковника. Об этом информирует Reuters.

Как говорится в сообщении, задержанный передавал России информацию о диверсионно-разведывательных операциях украинских спецподразделений в тылу ВС РФ на Запорожском и Херсонском направлениях. Отмечено, что "крот" имел доступ к информации о запланированных маршрутах, целях мероприятий и вооружении.

Reuters со ссылкой на СБУ сообщает, что российская военная разведка завербовала агента ещё до начала "полномасштабных" боевых действий в феврале 2022 года. Но "активирован" командир подразделения был лишь весной этого года.

СБУ заявила, что в задержании "агента" участвовало высшее военное руководство страны. Кто конкретно помогал украинской контрразведке, агентство Reuters не указывает. Зато об этом прекрасно осведомлены украинские СМИ. По их данным, содействие в разоблачении "крота" оказал никто иной как главком ВСУ генерал Сырский.

Необходимо отметить, что украинские спецслужбы совершенно по чистой случайности задерживают "агентов ГРУ" в тот момент, когда дела у ВСУ на ЛБС идут далеко не самым лучшим образом и необходимо сместить вектор в обществе, сбить негатив. А тут ещё сам Сырский посодействовал. Кстати, к последнему на Украине накопилось очень много вопросов. 

#новости #украина
1
Показать комментарии (1)
Эксперты предполагают, что Украина может разработать ядерное оружие в ответ на политику Трампа
Польша разместила южнокорейские танки K2 Black Panther вблизи границы с Россией
MBDA анонсировала новую ракету SM40 Exocet для подводных лодок с удвоенной дальностью стрельбы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
34
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
7
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
57
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
29
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
3
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Американцы выступают против тайваньских работников на заводе TSMC в Аризоне
1
Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A36 может получить улучшенную селфи-камеру
+
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
3
NVIDIA выпускает обновление драйвера GeForce 566.14, оптимизирующее DLSS и исправляющее ошибки
3
Открытие трех галактических «красных монстров» ставит под сомнение модели формирования галактик
1
Установка апдейта KB5046633 в Windows 11 23H2 приводит к предупреждению об окончании поддержки
2
В США представили мощную пусковую установку, способную запускать в 4 раза больше ракет, чем HIMARS
2
Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
+
Microsoft впервые выпустила Windows 11 для ARM в виде ISO-файла
+
Компания TSMC достигла 100-процентного уровня использования своих 5-нм и 3-нм техпроцессов
1
Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 получат технологию Scalable Matrix Extension от ARM
5
Noise представила наушники-вкладыши Buds Trooper TWS с низкой задержкой
+
Oppo запускает магнитные аккумуляторы
+
Solidigm анонсировала самый ёмкий SSD в мире на 122 ТБ
+

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
6
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
38
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
53
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
7
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
14
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
13
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
71
Half-Life 3 - о пути к релизу
8
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5

Сейчас обсуждают

John Doe
21:46
Ты в 2001 собрал первый пека? Вааау! Я в '95. А кого-то раньше меня. К чему этот понт?
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Подарочек
21:45
Как оказалось игра полный трешь и гувно. Поэтому решение принято правильно.
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
John Doe
21:42
Даже если не ломать, что мешает купить? При всех сегодняшних ограничениях, на ПК игорей наааамного больше, чем на плойку.
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Vito Vago
21:41
Надо Сусанина!
Депутаты Госдумы РФ хотят заставить Apple пойти на уступки, открыв доступ для магазина RuStore
John Doe
21:40
И кто ты такой? Нытик с плойкой?
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Vito Vago
21:40
Игр типа " S.T.A.L.K.E.R." столько, что уже "наелись"
Фил Спенсер: STALKER 2: Heart of Chornobyl станет одной из лучших игр года для многих геймеров
John Doe
21:38
Давай примеры.
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Vito Vago
21:38
Порошка Зеля отсыпал; иначе ни как...
СБУ задержала очередного «агента ГРУ», который служил в ССО Украины
John Doe
21:37
Ты реально ориентируешься на гениев, которые качают винду с торрентов?
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Александр Харитонов
21:27
Значит вся проблема игровой индустрии что перестали делать игры под windows 98
Тест типичного "пацанского" ПК из 2001 года на базе Intel Celeron 1200MHz и GeForce2 MX400 64Mb
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем