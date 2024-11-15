Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Politico: В Евросоюзе и Киеве испытывают облегчение от возможной перспективы завершения конфликта
По данным издания, в Киеве осознают, что альтернативы переговорам нет.

Фото: © AP Photo / Shandyba Mykyta

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что сможет остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. При этом уже избранный президент США не конкретизировал, как он собирается это сделать. Да и маловероятно, что получится - слишком короткий срок. К тому же есть масса нюансов, среди которых интересы России. Тем не менее Трамп всё же может что-то предпринять для завершения конфликта. Его действий ждут как в Европе, для которой Украина стала "чемоданом без ручки" [прим.], так и в Киеве. Об этом пишет газета Politico.

По данным газеты, в некоторых европейских кругах и даже в Киеве испытывают "тайное облегчение" от того, что Трамп может положить конец конфликту. Но даже если избранному президенту США удастся подвести стороны к подписанию мирного соглашения, он не получит за это благодарности, даже несмотря на то, что избавит страны Запада "от пустых обещаний" и освободит их от противостояния, в котором "невозможно победить".

"Переизбрание Трампа теперь ясно продемонстрировало глупость Запада, обещавшего продолжать этот конфликт, пока Украина не вернется к границам 1991 года. Некоторые лидеры также обещали [Киеву, прим.] скорое членство в НАТО, хотя это было маловероятно в обозримом будущем".

Politico пишет, что мантра о том, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, "всегда была подозрительной". Таким же подозрительным является частое утверждение о том, что никто не должен подталкивать Киев к переговорам, поскольку тот кто платит, тот и заказывает музыку.

И теперь, несмотря на открытое недовольство результатами выборов в США и их значением для Украины, некоторые европейские круги и даже некоторые круги в Киеве испытывают тайное облегчение, что конфликт может быть завершён.

По версии Politico, если Трампу удастся добиться успеха, то у лидеров Европы и американских ястребов будет алиби, а у президента Украины Зеленского будет "защита" от разгневанных солдат ВСУ.

Альтернативы для переговоров нет. Альтернатива возможна только в варианте "вечного" конфликта либо в том случае, если страны Запада сами станут непосредственными участницами противостояния или, на крайний случай, смогут перевести свою экономику на военные рельсы, чтобы снабжать Украины гораздо большими объёмами вооружений.

Как пишет издание, согласно данным эксперта по внешней политике от республиканцев, который знаком с Зеленским и его окружением, в Киеве прекрасно это осознают. Эксперт, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что в столице Украины теперь считают, что Трамп может оказаться "лучшим вариантом", чем Камала Харрис.

У Трампа пока нет детального плана урегулирования, мнения его советников расходятся. Но все эти советники прекрасно понимают военную реальность на местах. Несмотря на публикации СМИ, избранный президент США ещё не сформировал команду для реализации мирной инициативы. Однако, как сообщает Politico, Украине уже говорят, что ей придётся пойти на территориальные уступки.

Западное издание несколько неправо. Необходимо добавить, что мирные переговоры возможны только на условиях России. Кроме того, цели и задачи Специальной операции, озвученные ранее, должны быть достигнуты.

#россия #новости #украина #сша #политика #трамп #конфликты
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
32
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
6
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
54
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
59
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
27
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Американцы выступают против тайваньских работников на заводе TSMC в Аризоне
1
Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A36 может получить улучшенную селфи-камеру
+
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
3
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
NVIDIA выпускает обновление драйвера GeForce 566.14, оптимизирующее DLSS и исправляющее ошибки
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+
ВС России атаковали важный для нужд снабжения ВСУ мост в Курахово и засняли его детонацию на видео
2

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
6
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
38
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
44
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
7
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
11
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
13
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Half-Life 3 - о пути к релизу
6
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
56

Сейчас обсуждают

Kurkukormislo
18:42
Реальные люди счастливы обладанием 3050 и говорят о высокой производительности, а владельцы 6600 недоумевают что за г им втюхали. Второй коммент, это чел посмотрел тесты 3050, и не понял почему у него...
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
KoSR
18:38
Эта тупая утка уже так расфорсилась, что уже не смешно, а число людей, которые в это готовы поверить поражает
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Андрей Ангарский
18:33
Согласен эта конторка ведёт агрессивеную политику к русским. В сталкер мы не только услышим но и увидим маскаляку на гиляку, и кто не скачать тот маскаль.
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Megagad
18:28
на "настощих" играх - либо "60к/с", либо "4к картинка" ;) С ФСР и 25-30к/с фремрейтом. НУ НЕ МОЖЕТ КАРТА УРОВНЯ RX7600 обеспечить 60к/с при 4к разрешении! Она даже в 2к не всё тянет!!!
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Kurkukormislo
18:28
не, ты только брак одновентиляторный приводил, и какие то гомно бюджетные поделки гигабита
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Megagad
18:27
уважаемый, ваши слова: Видеокарта по цене PS5 pro и скрин с ценой 85к. ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ ПС5Про за 85к? РУБЛЕЙ Сейчас. На РОСИЙСКОМ РЫНКЕ! Ссылку или скрин в студию
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Kurkukormislo
18:26
Ты просто брак всякий одновентиляторный приводил, и лживые тесты, в новых играх 3050 уже на 100% быстрее чем 580
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Megagad
18:26
и где там "цена"? На весь ваш опус - только одно слово, включающее что-то похожее на "цена": сценаристов :D Так где-же вы там цену указывали? А? Опять "немного приврали"?
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
FelsheR-молодец
18:25
Получается некраина изменяет сама себе? Россия бабки с новыми территориями имеет от этих прогонов, а 404 как обычно член в попе! Браво, данунахуй - ты осел!))
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
FelsheR-молодец
18:24
Надо же новые российские территории на что-то отстраивать. В Мариуполе жителям разрушенных укрофашистами домов, уже квартиры дают.
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем