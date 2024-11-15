По данным издания, в Киеве осознают, что альтернативы переговорам нет.

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В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что сможет остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. При этом уже избранный президент США не конкретизировал, как он собирается это сделать. Да и маловероятно, что получится - слишком короткий срок. К тому же есть масса нюансов, среди которых интересы России. Тем не менее Трамп всё же может что-то предпринять для завершения конфликта. Его действий ждут как в Европе, для которой Украина стала "чемоданом без ручки" [прим.], так и в Киеве. Об этом пишет газета Politico.

По данным газеты, в некоторых европейских кругах и даже в Киеве испытывают "тайное облегчение" от того, что Трамп может положить конец конфликту. Но даже если избранному президенту США удастся подвести стороны к подписанию мирного соглашения, он не получит за это благодарности, даже несмотря на то, что избавит страны Запада "от пустых обещаний" и освободит их от противостояния, в котором "невозможно победить".

"Переизбрание Трампа теперь ясно продемонстрировало глупость Запада, обещавшего продолжать этот конфликт, пока Украина не вернется к границам 1991 года. Некоторые лидеры также обещали [Киеву, прим.] скорое членство в НАТО, хотя это было маловероятно в обозримом будущем".

Politico пишет, что мантра о том, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, "всегда была подозрительной". Таким же подозрительным является частое утверждение о том, что никто не должен подталкивать Киев к переговорам, поскольку тот кто платит, тот и заказывает музыку.

И теперь, несмотря на открытое недовольство результатами выборов в США и их значением для Украины, некоторые европейские круги и даже некоторые круги в Киеве испытывают тайное облегчение, что конфликт может быть завершён.

По версии Politico, если Трампу удастся добиться успеха, то у лидеров Европы и американских ястребов будет алиби, а у президента Украины Зеленского будет "защита" от разгневанных солдат ВСУ.

Альтернативы для переговоров нет. Альтернатива возможна только в варианте "вечного" конфликта либо в том случае, если страны Запада сами станут непосредственными участницами противостояния или, на крайний случай, смогут перевести свою экономику на военные рельсы, чтобы снабжать Украины гораздо большими объёмами вооружений.

Как пишет издание, согласно данным эксперта по внешней политике от республиканцев, который знаком с Зеленским и его окружением, в Киеве прекрасно это осознают. Эксперт, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что в столице Украины теперь считают, что Трамп может оказаться "лучшим вариантом", чем Камала Харрис.

У Трампа пока нет детального плана урегулирования, мнения его советников расходятся. Но все эти советники прекрасно понимают военную реальность на местах. Несмотря на публикации СМИ, избранный президент США ещё не сформировал команду для реализации мирной инициативы. Однако, как сообщает Politico, Украине уже говорят, что ей придётся пойти на территориальные уступки.

Западное издание несколько неправо. Необходимо добавить, что мирные переговоры возможны только на условиях России. Кроме того, цели и задачи Специальной операции, озвученные ранее, должны быть достигнуты.