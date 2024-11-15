В июне 2024 года, в ходе визита Зеленского на торжества, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Киеву некоторое количество истребителей Mirage 2000-5, а также подготовит и оснастит одну бригаду ВСУ.
Стало известно, что подготовка этой бригады уже завершена. Об этом на странице в социальной сети сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Ранее глава военного ведомства и руководитель МИД Франции посетили военную базу в департаменте Марна на востоке страны, где проходят обучение украинские военные.
"На востоке завершается подготовка бригады "Анны Киевской". Президент Франции взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро мы наблюдали за их последними учениями".
Таким образом, французские политики стали свидетелями своего рода "выпускных экзаменов" своих украинских подопечных перед тем, как их отправят обратно на Украину и бросят в бой.
Франция подготовила 2300 военнослужащих ВСУ. В то же время изначально планировалось, что численность бригады составит 4500 человек. Украинцев обучали 1500 французских военнослужащих.
Организационная структура 155-й механизированной бригады ВСУ (согласно открытым данным)
- Танковый батальон, в составе которого три танковых роты на Leopard 2A4 (всего 31 машина), разведывательный взвод и взвод противовоздушной обороны.
- Три механизированных батальона трёхротного состава на колёсных бронетранспортерах VAB (по 40 машин в каждом). В составе каждого батальона имеются взвод огневой поддержки, разведывательный взвод, взвод ПВО и миномётная батарея.
- Стрелковый батальон из трёх стрелковых рот, роты огневой поддержки, разведывательного взвода и миномётной батареи.
- Артиллерийская группа бригады, состоящая из двух батальонов (дивизионов). Самоходный артиллерийский дивизион имеет на вооружении 18 колёсных САУ CAESAR калибра 155 мм. На вооружении противотанкового дивизиона 20 противотанковых ракетных комплексов Milan.
- Кроме того, в штате бригады имеются разведывательная рота на колёсных танках AMX-10RC (18 единиц), отдельный взвод ПВО, инженерный батальон и группа беспилотных систем.
В то же время, согласно другим данным, бригада получила от Франции 128 колёсных бронетранспортёров VAB, 18 колёсных САУ CAESAR и 24 лёгких колёсных танка AMX-10RC. В целом цифры не сильно разнятся с представленными выше. Вероятно, "лишняя" колёсная техника вошла в состав управления бригады либо была распределена по управлениям подразделений.
С высокой степенью вероятности обученное французами соединение ВСУ в скором времени отправится на один из самых горячих участков ЛБС.