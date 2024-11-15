Вероятно, в скором времени обученное по стандартам НАТО соединение бросят в бой.

Военнослужащие ВСУ. Фото: © U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard

В июне 2024 года, в ходе визита Зеленского на торжества, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Киеву некоторое количество истребителей Mirage 2000-5, а также подготовит и оснастит одну бригаду ВСУ.

Стало известно, что подготовка этой бригады уже завершена. Об этом на странице в социальной сети сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Ранее глава военного ведомства и руководитель МИД Франции посетили военную базу в департаменте Марна на востоке страны, где проходят обучение украинские военные.

"На востоке завершается подготовка бригады "Анны Киевской". Президент Франции взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро мы наблюдали за их последними учениями".

Таким образом, французские политики стали свидетелями своего рода "выпускных экзаменов" своих украинских подопечных перед тем, как их отправят обратно на Украину и бросят в бой.

Франция подготовила 2300 военнослужащих ВСУ. В то же время изначально планировалось, что численность бригады составит 4500 человек. Украинцев обучали 1500 французских военнослужащих.

Организационная структура 155-й механизированной бригады ВСУ (согласно открытым данным)

Танковый батальон, в составе которого три танковых роты на Leopard 2A4 (всего 31 машина), разведывательный взвод и взвод противовоздушной обороны.

Три механизированных батальона трёхротного состава на колёсных бронетранспортерах VAB (по 40 машин в каждом). В составе каждого батальона имеются взвод огневой поддержки, разведывательный взвод, взвод ПВО и миномётная батарея.

Стрелковый батальон из трёх стрелковых рот, роты огневой поддержки, разведывательного взвода и миномётной батареи.

Артиллерийская группа бригады, состоящая из двух батальонов (дивизионов). Самоходный артиллерийский дивизион имеет на вооружении 18 колёсных САУ CAESAR калибра 155 мм. На вооружении противотанкового дивизиона 20 противотанковых ракетных комплексов Milan.

Кроме того, в штате бригады имеются разведывательная рота на колёсных танках AMX-10RC (18 единиц), отдельный взвод ПВО, инженерный батальон и группа беспилотных систем.

В то же время, согласно другим данным, бригада получила от Франции 128 колёсных бронетранспортёров VAB, 18 колёсных САУ CAESAR и 24 лёгких колёсных танка AMX-10RC. В целом цифры не сильно разнятся с представленными выше. Вероятно, "лишняя" колёсная техника вошла в состав управления бригады либо была распределена по управлениям подразделений.

С высокой степенью вероятности обученное французами соединение ВСУ в скором времени отправится на один из самых горячих участков ЛБС.