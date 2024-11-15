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crazycat21
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
На Западе считают, что у России появились дальнобойная артиллерия калибра 170 мм.

Северокорейские 170-мм самоходные пушки Koksan. Фото из открытых источников

С относительно недавнего времени Корейская Народно-демократическая республика (КНДР, Северная Корея) является стратегическим военным союзником России. Причём союзником не только на словах, союзнические отношения между двумя государствами закреплены документально. И данный факт вызывает сильное неудовольствие как на Западе, так и в Киеве. Ведь именно западные разведки первыми стали заявлять о том, что КНДР поставляет России артиллерийские боеприпасы. Эти же разведки и киевские политики затем на весь мир стали заявлять о северокорейских солдатах, которые якобы присутствуют в Курской области.

Очередной материал, посвящённый северокорейской помощи вышел на страницах военно-аналитического ресурса Military Watch. Издание утверждает, что Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы.

Как говорится в публикации, недавние снимки подтверждают прибытие в Россию самого большого калибра северокорейской артиллерии. Речь о 170-мм самоходных артиллерийских установках Koksan.

Артиллерийские установки  M1978 Koksan. Фото из открытых источников

Данная САУ является второй в мире по величине калибра артиллерийской системой после 2С7 "Пион" [и модернизированной 2С7М "Малка", прим.], которые имеют калибр 203 миллиметра.  Самоходные пушки 2С7 стоят как на вооружении России, так и Украины. Однако в отличие от советской системы, которая имеет "относительно небольшую дальность" и поступала на вооружение достаточно ограниченного числа подразделений, пушка Koksan достаточно широко распространена в армии КНДР. Кроме того, она обладает весьма приличной дальностью стрельбы. Чуть ли не самой большой из всех известных обычных артиллерийских систем [прим.].

Как сообщает Military Watch, с учётом того, что КНДР располагает огромным артиллерийским парком, то российские и зарубежные аналитики давно полагают, что опыт этой страны в области артиллерии был бы весьма кстати для украинского театра.

Артиллерийская установка Koksan смонтирована на шасси советского танка Т-55. Именно такие машины составляли основу бронетанкового парка КНДР до 1980-х. Простота шасси делает САУ простой в обслуживании и ремонте. Артиллерийская система была модернизирована несколько раз. Усовершенствования касались боеприпасов и дальности стрельбы. Однако информация о модернизированных версиях Koksan довольно скудная. Принятие на вооружение этой 170-мм артиллерийской системы в 1970-х годах совпало с разработкой КНДР первых баллистических ракет. Но такие установки по-прежнему ценятся за способность вести огонь на большие расстояния при минимальных затратах по сравнению с реактивной артиллерией или ракетами.

Как пишет Military Watch, ранее 75% артиллерийских снарядов, поставляемых КНДР в Россию, имели калибр 152 мм, остальные – 122 мм. В данном случае необходимо отметить, что факт поставок артиллерийских боеприпасов Пхеньяном никем не подтверждён. Только заявления западных разведок и политиков. Без доказательств. В общем, очередные "хайли-лайкли" [прим.]. Теперь же, после передачи тяжёлых артиллерийских систем, потребуются поставки в Россию, которая якобы уже получила от КНДР 6 миллионов снарядов,  третьего калибра – 170 мм. 

Отмечено, что предполагаемая дальность стрельбы САУ Koksan составляет около 65 километров. Это существенно больше, чем дальность стрельбы западных 155-мм систем, которые имеются в распоряжении Украины. Но, как отмечает Military Watch, пока остаётся непонятным, имеются ли управляемые снаряды для северокорейской системы. Развертывание орудий Koksan открывает ряд возможностей для дальнейшего оборонного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, включая возможность принятия орудий на вооружение российской армии или возможную совместную разработку Россией и КНДР новых классов управляемых 170-мм снарядов для дальнейшего повышения эффективности САУ. Не исключена и совместная разработка новой САУ такого калибра.

P.S. Действительно, в сети имеются кадры, на которых запечатлена северокорейская САУ Koksan на железнодорожной платформе где-то на необъятных просторах России. На это указывает очень длинный ствол и характерное пятикатковое танковое шасси. Куда везли эту самоходку и зачем, неизвестно. Но если такие артиллерийские установки окажутся в зоне боевых действий, то это не очень хороший знак для Киева.

#россия #новости #армия #оружие #кндр #артиллерия #боеприпасы #сау #военное сотрудничество #koksan
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