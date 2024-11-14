Контракт может быть подписан в конце этого либо в начале следующего года.

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Министерство обороны Латвии приняло решение начать переговоры с испанской оборонной группой GDELS-Santa Barbara Sistemas о приобретении партии гусеничных боевых машин пехоты ASCOD. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Как заявил министр обороны прибалтийской республики Андрис Спрудс, эксперты министерства обороны и вооружённых сил провели тщательный анализ для того, чтобы выбрать наиболее подходящую БМП для укрепления возможностей сухопутных сил. Предполагается, что детали предстоящей покупки, такие как результаты функциональных испытаний, стоимость единицы техники, сроки поставок и роль местной промышленности в производстве, будут прописаны в контракте в конце текущего года либо в начале 2025 года.

Defense Post сообщает, что ещё в 2023 году официальная Рига начала "процесс закупки" боевых машин пехоты сразу у нескольких поставщиков. Также были проведены испытания функциональности платформы и углубленная оценка результатов на основе оперативных потребностей вооруженных сил. Кроме того, оценивалась возможность создания варианта БМП с повышенной огневой мощью.

Стоимость покупки пока не озвучивалась, но согласно данным Defense News, Латвия намеревается потратить на покупку новых боевых машин пехоты около 250 миллионов евро.

Гусеничная БМП ASCOD стоит на вооружении армий Австрии, Филиппин, Испании, Великобритании и США.

Боевая машина оснащена системой активной защиты Hard Kill и усовершенствованной системой кругового обзора. Данная боевая платформа может эффективно работать в любых условиях при минимальных требованиях, в том числе финансовых, к обслуживанию. Модульная архитектура позволяет создавать конфигурации БМП под конкретные требования и задачи. Боевая машина может быть оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой с двойной подачей боеприпасов, спаренным пулемётом калибра 7,62 мм и противотанковыми ракетами.

В июне 2024 года производитель предложил отправить 50 боевых машин ASCOD на Украину.