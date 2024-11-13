Можно подумать, что это собственная инициатива Парижа и Лондона.

Ракета SCALP-EG под крылом бомбардировщика Су-24М Воздушных сил Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпринимают последнюю попытку убедить администрацию президента США Джо Байдена дать "зелёный свет" на нанесение ударов по международно признанной территории России. Об этом со ссылкой на британскую газету The Telegraph сообщает профильный ресурс Military Watch. Переговоры по данному вопросу должны состоятся в Париже.

Как пишет издание, обе страны передали Украине достаточное количество авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG, а Франция собирается также передать Киеву истребители Mirage 2000, которые являются носителями ракет SCALP-EG. Отмечено, что сложность ударов западными ракетами требует присутствия на Украине довольно внушительного персонала из числа британских и французских специалистов, поскольку эти ракеты при наведении в первую очередь полагаются на западные спутники, в первую очередь на американскую сеть GPS. Таким образом, согласно широко распространённому мнению, удары ракетами Storm Shadow/SCALP-EG наносятся совместно странами западного блока и Украиной. Соответственно, расширение географии ударов на международно признанную территорию РФ представляет собой серьёзный риск для эскалации. Более глубокие ракетные удары были поддержаны некоторыми странами Запада, например, Данией и Нидерландами, которые передали Украине свои истребители F-16 и ясно дали понять, что поддержат Киев в таких атаках на большую глубину.

Как отмечает Military Watch, избранный президент США Дональд Трамп последовательно заявлял о своём несогласии с дальнейшей эскалацией и продолжением конфликта. Его победа на выборах оставила европейским государствам, настаивающим на более масштабных атаках на Россию, небольшое временное окно. Ранее администрация Байдена занимала "более умеренную позицию" [на словах, прим.], чем более воинственные европейские союзники. Штаты воздерживались от поставок дальнобойного оружия, в то время как европейские союзники такие поставки осуществляли. Также Вашингтон долгое время воздерживался от передачи Киеву истребителей F-16. "Зелёный свет" на передачу старых самолётов был дан лишь после крупной лоббистской кампании со стороны некоторых европейских государств. Аналогичная история и с танками. Американские Abrams были поставлены на Украину лишь после того, как свои боевые машины передали европейские страны.

Предполагается, что европейские лидеры, такие как французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер, которые долгое время пытались "сильнее" втянуть США в конфликт, столкнуться с ещё большим сопротивлением при администрации Трампа.

P.S. Если верить материалу зарубежного военно-аналитического ресурса, то выходит, что Соединённые Штаты остаются "белыми и пушистыми" и как бы не при делах. Оказывается, что это Европа лоббирует поставки оружия Киеву и дальние удары по территории России. А ничего, что те же Франция и Великобритания, а также Дания и Нидерланды уже давно ничего самостоятельно не решают, поскольку давно утратили даже остатки субъектности и напрямую зависят от воли Вашингтона.