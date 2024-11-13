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crazycat21
Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5
И даже эта мизерная передача скажется на готовности французской боевой авиации.

Истребитель Mirage 2000 ВКС Франции. Фото из открытых источников

Страны Запада продолжают оказывать Украине всевозможную военную помощь. Одним из спонсоров Киева является Франция. Правда, масштабы этой самой военной помощи не идут ни в какое сравнение с теми военными поставками, которые осуществляют США, Германия и даже Великобритания. Тут, скорее, политический момент.

Ещё летом 2024 года во время визита Зеленского на торжества, приуроченные к 80-летию высадки союзников в Нормандии, французский президент Макрон пообещал своему украинскому коллеге, что Париж обучит и оснастит за свой счёт бригаду ВСУ, а также передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Количество самолётов, запланированных к передаче не раскрывалось. Теперь же стало известно, сколько таких далеко не самых современных машин достанется Киеву. Их всего будет шесть единиц! Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в материале агентства, о количестве самолётов стало известно из отчёта депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти, подготовленном для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил страны в рамках дискуссии о проекте бюджета страны на 2025 год. При этом парламентарий отметил, что передача Киеву самолётов ослабит возможности Воздушно-космических сил Франции. Он указывает на "неравномерную готовность" французского военного авиапарка, часть из которого устарела.

"В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации", – говорится в документе, опубликованном на сайте Нацсобрания.

По словам Франка Жилетти, передача самолётов Украине приведёт к перераспределению задач в пользу полков, вооружённых истребителями Rafale, а также приблизит срок снятия с вооружения Mirage 2000-5 и ограничит подготовку пилотов на Mirage 2000-D. В связи с этим депутат просит ускорить процесс передачи в войска ранее заказанных самолётов Rafale, чтобы компенсировать потерю машин, обещанных Киеву. 

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекарню заявил, что истребители Mirage 2000-5 будут переданы Украине в первой половине 2025 года.

#новости #украина #армия #оружие #франция #военные новости #истребители #самолеты #боевая авиация #mirage 2000-5
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