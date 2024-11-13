Страны Запада продолжают оказывать Украине всевозможную военную помощь. Одним из спонсоров Киева является Франция. Правда, масштабы этой самой военной помощи не идут ни в какое сравнение с теми военными поставками, которые осуществляют США, Германия и даже Великобритания. Тут, скорее, политический момент.
Ещё летом 2024 года во время визита Зеленского на торжества, приуроченные к 80-летию высадки союзников в Нормандии, французский президент Макрон пообещал своему украинскому коллеге, что Париж обучит и оснастит за свой счёт бригаду ВСУ, а также передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Количество самолётов, запланированных к передаче не раскрывалось. Теперь же стало известно, сколько таких далеко не самых современных машин достанется Киеву. Их всего будет шесть единиц! Об этом сообщает ТАСС.
Как говорится в материале агентства, о количестве самолётов стало известно из отчёта депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти, подготовленном для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил страны в рамках дискуссии о проекте бюджета страны на 2025 год. При этом парламентарий отметил, что передача Киеву самолётов ослабит возможности Воздушно-космических сил Франции. Он указывает на "неравномерную готовность" французского военного авиапарка, часть из которого устарела.
"В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации", – говорится в документе, опубликованном на сайте Нацсобрания.
По словам Франка Жилетти, передача самолётов Украине приведёт к перераспределению задач в пользу полков, вооружённых истребителями Rafale, а также приблизит срок снятия с вооружения Mirage 2000-5 и ограничит подготовку пилотов на Mirage 2000-D. В связи с этим депутат просит ускорить процесс передачи в войска ранее заказанных самолётов Rafale, чтобы компенсировать потерю машин, обещанных Киеву.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекарню заявил, что истребители Mirage 2000-5 будут переданы Украине в первой половине 2025 года.