Германия решила усилить свои противолодочные возможности.

Вертолёт NH90 Sea Tiger. Фото: Airbus Helicopters,

Вертолёт NH90 Sea Tiger завершил цикл лётных испытаний продолжительностью 11 месяцев, что открывает путь к поставкам машин данного типа воздушных судов ВМС Германии в конце следующего года. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

На этапе лётных испытаний отрабатывались различные сценарии эксплуатации машины и проверялись системы управления вертолётом, включая гидролокатор, электрооптические системы наблюдения и наведения, а также вооружение. Как заявили в Airbus Helicopters, в общей сложности за последние месяцы было налётано 140 часов, все возможности вертолёта были подтверждены.

По данным Defense Post, в 2020 году Германия заказала 31 вертолёт NH90 Sea Tiger. Стоимость контракта составила 2,7 миллиарда евро (2,89 миллиарда долларов). Заказанные вертолёты будут базироваться на фрегатах ВМС Германии, тем самым заменив вертолеты Sea Lynx Mk88A, поступившие на вооружение в 1981 году. В настоящее время немецкие ВМС уже эксплуатируют 18 военно-транспортных вертолетов NH90 Sea Lion, поставки которых производились с 2019 по 2023 годы.

Sea Tiger — новейшая версия палубного вертолёта НАТО, разработанная специально под нужды ВМС Германии. Вертолёт предназначен для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника. Отличительными чертами машины являются новая электрооптическая система и "улучшенные меры электронной поддержки", также погружной гидролокатор, гидроакустические буи и вооружение, представленное ракетами и торпедами.

Помимо борьбы с подводными лодками дополнительными задачами вертолётов NH90 Sea Tiger являются разведка, поисково-спасательное обеспечение, а также транспортировка личного состава и грузов.