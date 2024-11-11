Польский президент упорно давит на то, что европейским странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP

Ещё одно доказательство того, что подавляющее число государств Европы давно потеряли всякую субъектность. А разговоры про "независимость и суверенитет" европейских государств остаются только разговорами. Все эти страны в той или иной степени зависят от Соединённых Штатов.

11 ноября Польша отмечает свой День независимости. Довольно любопытную речь в честь праздника произнёс президент страны Анджей Дуда. В своём выступлении он прямо дал понять, что Европа не в состоянии обеспечить собственную "безопасность", если этим не будет заниматься Америка. Соответствующую информацию приводит профильный военно-аналитический ресурс Defence24. Между прочим, ресурс польский и является одним из крупнейших в Европе по своему профилю.

Во время празднования Дня национальной независимости перед Могилой Неизвестного солдата в Варшаве польский президент заявил, что на сегодняшний день Польша является частью "свободного" мира не только в культурном, но и в политическом смысле. Он также добавил, что страна принадлежит к крупным международным сообществам – к Евросоюзу, но прежде всего к Североатлантическому альянсу. Ещё Дуда добавил, что Польша является соавтором таких форматов, как "Бухарестская девятка" и "Инициатива трёх морей". Кстати, оба формата не имеют какого-то либо веса на международной политической арене [прим.].

Со слов Дуды, в настоящее время США являются "гарантом безопасности свободного мира". У официальной Варшавы нет сомнений, что для безопасности всей Европы необходимо укреплять евроатлантические связи. По версии Дуды, Польша будет "сильной и ответственной", а Восточной Европе "будет мир" и Польша выстоит.

А дальше начинается самое интересное. В своей речи ко Дню независимости своей страны президент Польши стал произносить слова благодарности Соединённым Штатам Америки и их последующим президентам за то, что они пришли "сюда" [в Польшу, прим.] и "повторили жесткие слова о гарантиях безопасности, особенно в трудные времена".

Между делом президент Дуда заявил о том, что Варшава требует абсолютного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также Украины, которая должна вернуться к своим границам. А также подчеркнул, что Польша сама несёт ответственность за собственную безопасность, и что она вовремя приступила к модернизации и укреплению своей армии. Он добавил, что растущие расходы на оборону - это бремя, которое несет общество, чтобы никто не посмел напасть на Польшу, чтобы стране не пришлось воевать как 1939 году. Долго Польша продержалась в 1939 году [прим.]?

Но дальше следует самое интересное. Ниже приведена цитата президента Польши:

"Нам нужно хорошее и плодотворное евроатлантическое сотрудничество. То, что Европа сегодня способна обеспечить собственную безопасность, – это несбыточная мечта, как кажется некоторым. В своем нынешнем состоянии она вряд ли сможет обеспечить собственную безопасность без США, особенно с учетом нынешнего, все еще низкого уровня оборонных расходов по отношению к возродившейся российской экономике на военном треке."

По мнению президента Польши, даже 2-х или 3-х % процентов от ВВП, которые выделяют на военные расходы некоторые страны НАТО, недостаточно для обеспечения "безопасности". А нынешних запасов боеприпасов, имеющихся во всей Европе, той же Украине хватило бы всего на несколько дней. Как сказал Дуда, необходимо поощрять союзников к последовательному увеличению оборонных расходов, потому что когда Европа во главе с Соединёнными Штатами выиграла холодную войну, в том числе благодаря польскому сопротивлению, Россия якобы "не осмелилась напасть на сильный Запад".

Выступление польского президента приведено в пересказе. Но главная цитата есть.