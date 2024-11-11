Непонятно, как они всё это себе представляют. Тем более резолюция носит лишь рекомендательный характер.

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Европейский парламент готовится принять резолюцию, которая призовёт к более "целенаправленным" мерам против теневого флота России, поскольку появляется всё больше свидетельств того, что Москва "уклоняется от санкций" и якобы рискует спровоцировать экологическую катастрофу. Об этом сообщает издание Politico.

Как заявлено, предложенные меры пользуются широкой поддержкой политических групп. Европейские парламентарии настаивают на "систематическом санкционировании" судов, перевозящих российскую нефть и призывают Евросоюз усилить спутниковый мониторинг, а также "целевые проверки" танкеров. Ещё евродепутаты предлагают принять новые требования к судам, чтобы они демонстрировали наличие страховки в водах стран ЕС.

Как пишет Politico, необязательная резолюция является ответом на всё чаще появляющиеся свидетельства того, что санкции Запада в отношении российского экспорта нефти в значительной степени провалились. Россия всё больше опирается на флот из 600 неновых танкеров с неизвестной страховкой и таким же неясным владельцем для транспортировки своей сырой нефти по всему миру. По мнению издания, торговля ископаемым топливом составляет почти половину доходов России.

Ранее Евросоюз "запретил" весь морской экспорт российской нефти и установил ценовой потолок на неё в размере 60 долларов за баррель. Однако 80% сырой нефти из России теперь перевозится на судах, которые не находятся "под контролем" Запада. Такие данные приводит Центр исследований чистого воздуха и энергетики.

Отмечено, что некоторые из предложений, изложенные в резолюции Европарламента уже "набирают обороты", поскольку начинаются обсуждения очередного, 15-го по счёту пакета санкций в отношении России. Голосование по резолюции состоится в ближайшее время.