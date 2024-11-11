США начали поставлять Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88E, предназначенные для нейтрализации систем ПВО.

Противорадиолокационная ракета AGM-88E AARGM под крылом самолёта ВВС США. Фото из открытых источников

США начали поставлять Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88E, предназначенные для нейтрализации систем ПВО. Соответствующую информацию со ссылкой на The Wall Street Journal и OSINTtechnical опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

Как сообщает издание, поставка ракет AGM-88E последовала вслед за первоначальными поставками высокоскоростных авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Поставки последних начались с середины 2022 года. Изначально наличие такого оружия у Украины держалось в тайне. Но в августе того же года ВС РФ продемонстрировали кадры, на которых показан хвостовой стабилизатор одной из ракет. После этого Министерство обороны США вынуждено было признать, что предыдущие пакеты военной помощи содержали противорадиолокационные ракеты, адаптированные для применения с самолётов Воздушных сил Украины. Теперь Украина получила усовершенствованную версию AGM-88E AARGM, которая представляет собой более совершенный инструмент для операций по подавлению противовоздушной обороны противника.

AGM-88E AARGM – это высокотехнологичная ракета класса "воздух-поверхность", которая отличается своей высокой скоростью и точностью. Она разработана специально для того, чтобы пилоты могли эффективно обнаруживать, отслеживать и поражать как РЛС ПВО, так и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов противника. Если AGM-88 HARM оснащена пассивной радиолокационной головкой самонаведения, то AGM-88E AARGM получила многорежимную головку, которая сочетает усовершенствованную пассивную систему обнаружения РЛС с радаром миллиметрового диапазона для конечного наведения. Эта функция позволяет AGM-88E отслеживать цели более точно, даже если радиолокационные системы противника деактивируются во время полета ракеты, что дает ей значительное преимущество перед ее предшественницей.