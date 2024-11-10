Вероятно, производство будет локализовано на территории Индии.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Индия является давним покупателем российского оружия. Достаточно отметить крупный контракт на истребители Су-30МКИ. А относительно недавно Индия приобрела несколько дивизионов комплексов ПВО С-400 "Триумф". Теперь же стало известно, что Индия получит и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Материал на эту тему опубликовал аналитический ресурс Eurasian Times.

Как говорится в публикации, Индия будет совместно с Россией "разрабатывать" систему ПВО ближнего действия "Панцирь-С1". Две страны подписали соглашение о совместной разработке системы ПВО, которая в НАТО классифицируется как SA-22 Greyhounds ("Борзая"). Вероятно, в данном случае речь идёт о локализации производства на предприятиях Индии, как в случае с истребителями Су-30МКИ [прим.].

Индийская государственная компания Bharat Dynamics Limited (BDL), которая занимается выпуском боеприпасов и ракетных систем, на своей странице в социальной сети сообщила о подписании Меморандума о взаимопонимании с Рособоронэкспортом.

"Bharat Dynamics Limited и Рособоронэкспорт (ROE), Россия заключили Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области вариантов "Панцирь", зенитных ракетно-пушечных систем. Меморандум о взаимопонимании подписали коммодор А. Мадхаварао (в отставке), командующий генерал-майор BDL, и г-н Коваленко Герман, заместитель генерального секретаря Военно-морского департамента ROE, на полях 5-й подгруппы IRIGC в Гоа", – говорится в сообщении.

Межправительственная комиссия между Индией и Россией (IRIGC) состоит из двух подразделений. Первое занимается торговым, экономическим, научным, технологическим и культурным сотрудничеством (IRIGC-TEC). Его сопредседателями являются первый вице-премьер Правительства РФ Денис Мантуров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Второе подразделение комиссии занимается военно-техническим и военным сотрудничеством. Его возглавляют министры обороны двух государств.

Как отмечает Eurasian Times, наряду с комплексами С-400, ЗРПК "Панцирь-СМ" [возможно, "Панцирь-С1", прим.] сыграют важную роль в создании эшелонированной системы ПВО Индии. Его возможности идеально подходят для защиты объектов критически важной инфраструктуры, таких как военные базы и командные пункты, от различных типов воздушных угроз.

Россия использует комплекс "Панцирь-С1" для защиты своих военно-промышленных объектов. Система стоимостью 15 миллионов долларов известна своей способностью перехватывать сложные цели с низкой радиолокационной сигнатурой и высокоточные снаряды систем залпового огня. Россия ускорила производство этих систем, чтобы удовлетворить растущий спрос, а государственная корпорация Ростех продолжает разрабатывать новые версии системы.

Покупателями комплекса "Панцирь-С1" уже стали Алжир, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.