При этом никаких доказательств присутствия подразделений КНА не приводится.

Фото: ТАСС/Александр Река

По словам официальных лиц США и Украины, Россия сконцентрировала на территории Курской области войсковую группировку численностью 50 тысяч человек, включив в неё солдат из Северной Кореи (КНДР). И эта группировка готова начать контрнаступление для того, чтобы выбить с территории российской территории вторгшиеся подразделения ВСУ. Соответствующую информацию приводит американская ежедневная газета The New York Times.

Как говорится в материале издания, Россия сосредоточила силы, не снимая войска с основных направлений, что позволяет ей действовать на нескольких фронтах одновременно. Украинские власти заявляют, что ожидают контратаки с участием северокорейских войск "в ближайшие дни". В настоящее время подразделения КНА якобы проводят боевое слаживание на западе Курской области.

Скриншот заголовка в газете The New York Times

The New York Times пишет, что по словам представителей Пентагона, КНДР отправила на помощь России 10 тысяч своих военных. Все они одеты в российскую военную форму и экипированы Москвой. Но, вероятно, будут сражаться в собственных подразделениях.

Приводится информация со ссылкой на некоего украинского чиновника, что среди корейцев есть пехотные подразделения (штурмовые) и есть подразделения поддержки.

По предположению американской газеты, дополнительные силы должны помочь ВС РФ переломить ситуацию в Курской области.



