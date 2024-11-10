По словам официальных лиц США и Украины, Россия сконцентрировала на территории Курской области войсковую группировку численностью 50 тысяч человек, включив в неё солдат из Северной Кореи (КНДР). И эта группировка готова начать контрнаступление для того, чтобы выбить с территории российской территории вторгшиеся подразделения ВСУ. Соответствующую информацию приводит американская ежедневная газета The New York Times.
Как говорится в материале издания, Россия сосредоточила силы, не снимая войска с основных направлений, что позволяет ей действовать на нескольких фронтах одновременно. Украинские власти заявляют, что ожидают контратаки с участием северокорейских войск "в ближайшие дни". В настоящее время подразделения КНА якобы проводят боевое слаживание на западе Курской области.
The New York Times пишет, что по словам представителей Пентагона, КНДР отправила на помощь России 10 тысяч своих военных. Все они одеты в российскую военную форму и экипированы Москвой. Но, вероятно, будут сражаться в собственных подразделениях.
Приводится информация со ссылкой на некоего украинского чиновника, что среди корейцев есть пехотные подразделения (штурмовые) и есть подразделения поддержки.
По предположению американской газеты, дополнительные силы должны помочь ВС РФ переломить ситуацию в Курской области.