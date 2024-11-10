Правда, суммарное количество ракет будет не так велико.

Пуск ракеты ATACMS. Фото из открытых источников

США хоть формально и поддерживают принцип "одного Китая", продолжают оказывать Тайваню всевозможную помощь, в том числе и военного характера. Стало известно, что 9 ноября официальный Тайбэй получил от Штатов первую партию оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, что значительно усилило ударные возможности страны на большой дальности на фоне эскалации региональной напряженности. Факт передачи оружия подтверждён как Министерством обороны Тайваня, так и официальными СМИ. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Как заявляет издание, состоявшаяся поставка знаменует собой решающий шаг вперед в оборонной готовности Тайваня, особенно в противодействии потенциальным угрозам со стороны Китая.

Оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS предназначены для нанесения высокоточных ударов, имеют дальность пуска до 300 километров и могут достичь территории материкового Китая. Запуск ракет производится c мобильных пусковых установок M142 HIMARS. Наличие ATACMS позволяет армии Тайваня нацелиться на важнейшие военные объекты КНР, такие как авиабазы, командные пункты и логистические узлы. Такая возможность повышает готовность Тайваня к конфликту "с высокими ставками".

Как сообщает Army Recognition, первоначально одобренная Вашингтоном в 2020 году сделка, предусматривала продажу Тайваню 64 ракет ATACMS и 11 мобильных пусковых установок M142 HIMARS. Однако, осознавая стратегическую важность таких систем, Тайвань позднее расширил заказ ещё на 20 ракет и 18 пусковых установок, доведя общее количество до 84 ракет и 29 пусковых. Этот расширенный арсенал позволит Тайваню наносить множественные скоординированные удары по разным регионам, обеспечивая большую гибкость и оперативный охват.

Отмечено, что широкая оборонительная стратегия Тайваня опирается на быстрые, точные и мобильные активы. Мобильность пусковой установки HIMARS усложняет обнаружение и нацеливание на неё противником, гарантируя, что оборонительные возможности Тайваня остаются эффективными даже в "спорных" условиях. Предоставляя мятежному острову сложные системы вооружений, такие как ATACMS и HIMARS , Штаты не только укрепляют оборонительные возможности Тайваня, но и посылают Китаю сигнал о своей приверженности к сохранению баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе.