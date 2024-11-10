С того момента, как Крым вернулся в состав России, в Киеве не устают повторять, что намерены его "вернуть" назад в состав Украины.

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С того момента, как Крым вернулся в состав России, в Киеве не устают повторять, что намерены его "вернуть" назад в состав Украины. При этом киевские деятели даже слышать не хотели, что возвращение Крыма в состав РФ произошло на основе волеизъявления населения полуострова. В общем, идея "возвращения" Крыма стала для Киева какой-то идеей фикс. Сродни идеям вступления Украины в ЕС и НАТО.

Мысли о Крыме до сих пор не дают покоя Зеленскому и его окружению. Однако в Соединённых Штатах прошли выборы, и в скором времени там сменится власть. А переизбранный на пост президента Дональд Трамп обещал в случае своей победы остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. Правда, он пока не конкретизировал, как собирается это сделать. Зато претензии в сторону Киева из окружения избранного президента США уже раздаются.

Брайан Ланза, старший советник Трампа и стратег Республиканской партии, уже заявил, что новая администрация сосредоточится "на достижении мира" на Украине, а не на стремлении Киева вернуть утраченные территории. Ланза заявил, что администрация попросит Зеленского предоставить его версию "реалистичного видения мира".

"И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьёзен. Крыма больше нет. И если возвращение Крыма является для вас приоритетом, а американские солдаты сражаются за возвращение Крыма, то вы предоставлены сами себе", – сказал он



