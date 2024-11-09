А ведь ещё недавно в самой обеспеченной стране Европы всего хватало.

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Правящая в Германии "светофорная" коалиция, из которой сформировано пока ещё действующее правительство распалась. В ближайшее время в стране должны пройти очередные, досрочные выборы в бундестаг. Однако не всё так просто. Оказалось, что проблема в наличии необходимого количества бумаги для печати бюллетеней. Материал на эту тему опубликовал телеграм-канал "Bild на русском".

Как говорится в публикации, в Германии разгорается спор относительно возможности проведения досрочных выборов. Глава Федеральной избирательной комиссии Германии Рут Бранд заявила, что проведение досрочного волеизъявления немцев может оказаться затруднительным из-за нехватки персонала, "высоких рисков", и даже нехватки бумаги для бюллетеней. Бранд назвала это "большой проблемой" и выразила сомнение в возможности проведения выборов в ближайшее время. Правда, глава избиркома Германии не пояснила, что подразумевается под этими самыми "высокими рисками" и для кого они могут существовать [прим.]

Как пишет Bild, в ответ представители ХДС резко осудили такое заявление, назвав его абсурдным. Тoрстен Фрай, первый секретарь фракции ХДС/ХСС отметил, что Германия должна следовать закону, поэтому выборы должны пройти как можно скорее. При этом политик отметил, что во Франции выборы были организованы уже через три недели.

Карстен Линнеман, генеральный секретарь ХДС, также осудил слова Федеральной избирательной комиссии, назвав их "скандальными и позорными". При этом он добавил, что такие заявление отражают положение дел в стране.

"Такая страна, как Германия, должна быть способна провести выборы за 60 дней", – подчеркнул Линнеманн.

По мнению представителей партии ХДС, затягивая решение вопроса с выборами, Германия рискует потерять международный авторитет, поскольку в других странах такие вопросы решаются достаточно оперативно.

Авторитет? А он остался? Вроде бы он исчез, после того как Берлин стал полностью подчиняться воле Вашингтона.