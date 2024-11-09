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crazycat21
Китай представил ударный беспилотник, похожий на американский стелс-бомбардировщик B-21
Визуальное сходство стало предметом дискуссий на тему того, откуда у Китая такие технологии.

Беспилотник CH-7. Фото: соцсети

Китай официально опубликовал снимки своего нового ударного беспилотного летательного аппарата СН-7, разработанного Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC). Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Этот летательный аппарат, также известный как Rainbow-7 и построенный с применением технологий малозаметности, имеет поразительное сходство с новейшим американским стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider. Последний является строго засекреченным. И именно это сходство стало предметом дискуссий на тему того, откуда у Китая такие технологии.

Аппарат построен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и имеет обтекаемую форму, что сводит к минимуму обнаружение радарами, уменьшает тепловые сигнатуры и снижает акустическую заметность. Таким образом, он предназначен для скрытных операций с высокой степенью риска. Китайский CH-7 разработан для высотных продолжительных миссий, таких как разведка и точные удары по важным целям. 

Беспилотник имеет длину около 10 метров и размах крыльев около 22 метров. Дрон оснащён одним турбовентиляторным двигателем, который позволяет достигать максимальной скорости 0,75 Маха, при этом крейсерская скорость полёта составляет 0,5-0,6 Маха. Максимальная высота полёта – 13000 метров, максимальная продолжительность полёта – около 15 часов, максимальная дальность – до 2000 километров [вероятно, боевой радиус, прим.]. Максимальная взлётная масса дрона – 13 000 кг. СН-7 имеет внутренний отсек вооружения.

Как отмечают эксперты Army Recognition, способность CH-7 действовать незамеченным в зонах с высокой угрозой позиционирует его как ценный инструмент для подавления вражеской ПВО, проведения разведки и применения оружия на большом расстоянии. Этот беспилотник хорошо соответствует акценту Китая на универсальных, высокотехнологичных решениях для многоуровневых операций, где скрытность и точность действуют как факторы усиления силы в спорных условиях.

Что касается "происхождения" дрона, точнее использованных при его проектировании технологий, то на протяжении многих лет Китай обвиняли в обратном инжиниринге и "приобретении" иностранных технологий (особенно американских) для ускорения собственных разработок. Наглядными примерами могут служить малозаметный истребитель пятого поколения J-20, схожий с F-22 и F-35, и транспортный самолёт Y-20, который напоминает американский C-17. Однако официальный Пекин отвергает все обвинения и утверждает, что китайская оборонная промышленность всё более способна к собственным инновациям.

В случае с CH-7 БПЛА сочетает как собственные китайские технологии, так и дизайн иностранных систем. Несмотря на то, что внешне новый беспилотник похож на американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, он демонстрирует подход Китая к усвоению иностранных технологий и их адаптации под собственные стратегические нужды.

CH-7 был впервые представлен на авиасалоне в Чжухае в 2018 году (макет), где он привлек внимание своей конструкцией и будущей ролью в военной стратегии КНР. По состоянию на начало 2024 года сообщалось, что постройка близка к завершению. Поскольку Китай представляет этот передовой беспилотник, военные аналитики и военные эксперты по всему миру будут следить за его влиянием на баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

#новости #китай #армия #оружие #авиация #военные новости #дроны #беспилотник #ch-7
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