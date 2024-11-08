Полномочия Борреля скоро истекают, вот и спешит. К тому же победа Трампа, похоже, стала неожиданностью для европейских чиновников.

Фото: EPAГлава всей европейской дипломатии Жозеп Боррель в ближайшие дни намерен посетить Украину. Соответствующее заявление политик, известный своей антироссийской позицией, сделал по прибытии на неформальный саммит глав стран Евросоюза в Будапеште. Целью заявленного визита названа дальнейшая поддержка Киева европейскими странами.

"Я хочу поехать на Украину в ближайшие дни, чтоб обсудить с властями, как мы можем продолжать поддерживать их, потому что мы должны продолжать помогать", – сказал Боррель.

По мнению главного европейского дипломата, страны ЕС должны продолжать оказывать Украине помощь, невзирая на то, что происходит в США.

"Что бы ни случилось, мы должны придерживаться наших обязательств перед Украиной. Украина должна быть за столом, а не в меню. Если вы не игрок, то другие играют за вас. Что бы ни случилось в США, у нас есть наши интересы и ценности" – уточнил политик.

Интересно, с чего это вдруг этот высокопоставленный функционер, уверовавший в то, что Европа – это дивный сад, а остальной мир – джунгли, мчится в Киев? Объясняется это тем, что нынешний состав Еврокомиссии полностью лишён какой-либо субъектности, не может принимать решения самостоятельно и полностью зависит от воли Вашингтона. Но в Америке в скором времени сменится власть. В Еврокомиссии не знают, чего ожидать, поскольку Трамп настроен достаточно критично к ЕС. Кроме того, полномочия самого Борреля истекают уже в конце ноября. Вот и старается.