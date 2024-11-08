После выборов в США многим европейским политикам придётся отказываться от своих слов про избранного президента Америки.

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В США прошли очередные президентские выборы, на которых победу одержал Дональд Трамп. Для многих европейских политиков результаты волеизъявления американцев оказались достаточно неожиданными, поскольку они рассчитывали на другое. Теперь приходится подстраиваться. К таковым представителям истеблишмента Европы относится и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Всё дело в том, что нынешний польский премьер ещё в 2023 году обвинил Трампа в работе на российские спецслужбы. Тогда он прямо сказал, что в США не исключают, что Трамп несколько десятилетий работает на Россию. Ниже представлена дословная фраза Туска, сказанная в 2023 году (по данным портала WPolityce.pl).

"Американские службы не исключают, что Трамп действительно был завербован российскими службами 30 лет назад".

Но после прошедших выборов в США Туску пришлось отказаться от своих слов и сделать вид, что он ничего такого не говорил.

Как сообщает всё тот же портал WPolityce.pl, в ходе пресс-конференции 7 ноября Моника Рютке, журналистка издания Tygodnik Solidarnosc, напомнила Туску его слова о зависимости Трампа от российских спецслужб. В ответ политик сказал, что никогда не делал таких заявлений.

Тем не менее портал WPolityce.pl отмечает, что имеются видеозаписи того выступления Туска в 2023 году, на которых он делал подобные заявления.

После пресс-конференции Моника Рютке сообщила, что канцелярия премьер-министра Польши уведомила её о прекращении сотрудничества. То есть журналистке попросту запретили присутствовать на пресс-конференция политика.

Однако спустя некоторое время пресс-служба Туска заявила, что таких решений не принималось.

Таким образом, действующий премьер-министр Польши просто "переобулся в воздухе", буквально на лету. И это только "первая ласточка". За Туском последуют и другие. В этом вся суть современной европейской политики.