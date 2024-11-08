Киев в очередной раз продемонстрировал отсутствие стремления к урегулированию.

Скриншот видео пресс-конференции Зеленского на саммите в Будапеште

Утративший свои полномочия президент Украины Зеленский заявил 7 ноября, что ему неизвестны подробности избранного президента США Дональда Трампа по быстрому завершению конфликта на Украине. Также Зеленский убеждён, что такое быстрое прекращение конфликта повлёчёт за собой серьёзные уступки для Киева. Об этом сообщает Reuters.

В ходе пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште Зеленский сказал, что Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт, но избранный президент США не обсуждал с ним этот план.

"Если просто быстро, то это потери для Украины. Я просто пока не понимаю, как это может быть по-другому. Может, мы чего-то не знаем, не видим", – сказал он.

Как пишет Reuters, победа Трампа на президентских выборах усилила чувство неопределённости [в Киеве, прим.] относительно боевых действий в тот опасный для Украины момент, когда Вооружённые силы РФ совершают самое быстрое продвижение за последние месяцы.

Также агентство отмечает, что Зеленский стал одним из первых лидеров государств, поздравивших Трампа с победой на выборах, хотя Трамп в ходе своей предвыборной компании критиковал масштабы финансовой и военной поддержки Киева со стороны Штатов. США были главным союзником Украины, и Зеленский в своих заявлениях демонстративно "восхвалял" [по Reuters, прим.] победу Трампа на выборах.

"Я считаю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Хочет – это не значит, что оно произойдет. И я говорю здесь без всякого упрека, я просто говорю, что мы там, где мы есть", – заявил Зеленский журналистам.

По версии президента Украины, Киев должен быть готов к любому решению. Но там хотят "справедливого" окончания конфликта, поскольку его быстрое завершение означает потери для Украины.

Reuters сообщает, что украинский президент в резкой форме высказался о прекращении огня без предоставления Киеву гарантий безопасности, которые якобы необходимы для предотвращения более масштабного наступления ВС РФ в будущем.

В данном случае под этими самыми гарантиями безопасности подразумеваются быстрый приём Украины в Североатлантический альянс, а также размещение на территории Украины ракет средней и малой дальности с соответствующим воинским контингентом НАТО. Именно такие пункты были изложены в коротком "мирном плане" Зеленского, вызвавшем недоумение во всём мире.

"Прекращение огня предлагается, например, лидером, который выступает против членства Украины в НАТО. Представьте себе... это абсурд и дисгармония".

Данный комментарий Зеленского, вероятно был сказан в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.