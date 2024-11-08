В противном случае с 2028 не удастся набирать по 4 тысячи призывников ежегодно.

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Власти Латвии могут ввести обязательный призыв женщин в армию с 2028 года. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Андрис Спрудс. Такую информацию опубликовало агентство "Спутник Литва".

Сообщается, что глава Минообороны и его партия "Прогрессивные" активно поддерживают такую идею, поскольку "вопрос гендерного равенства в армии очень важен". Спрудс заявил, что ввести призыв для женщин не получится. Для начала необходимо организовать дискуссии и диалог внутри коалиции, в парламенте и в обществе, поскольку необходимо, чтобы общество поддержало такое решение.

По мнению министра, прежде чем призывать женщин на военную службу, властям Латвии необходимо усовершенствовать систему призыва на Службу государственной обороны и изменить военную форму.

В 2028 власти страны планируют призвать на обязательную воинскую службу 4 тысячи человек. Инициатором идеи по призыву женщин на военную службу выступил командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш, ранее заявивший, что без обязательного призыва женщин план по набору четырёх тысяч человек в 2028 выполнить не удастся.

Андрис Спрудс отметил, что ранее многие граждане Латвии достаточно критично отнеслись к введению обязательной призывной военной службы для мужчин, но со временем их мнение изменилось.

В настоящее время женщин в армию призывают в Швеции и Норвегии, скоро к этим странам примкнёт и Дания.



