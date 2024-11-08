Поставка боевых машин должна быть завершена до конца 2024 года.

Leopard 2A8. Фото: KNDS

В начале ноября 2024 года Министерство обороны Чехии объявило о формировании в составе Вооружённых сил страны танкового батальона в составе четырёх рот. На вооружение подразделения поступят танки Leopard 2A8. Боевые машины в количестве 77 единиц будут поставлены в рамках контракта, утверждённого летом текущего года. Стоимость сделки составляет 2,1 миллиарда евро. Ожидается, что контракт будет завершен к концу года. Соответствующую информацию приводит профильный ресурс Army Recognition.

Как пишет издание, выполнение контракта значительно повысит оперативные возможности чешских Вооруженных сил. Также наличие у Чехии одних из самых современных танков позволит решить "проблемы с безопасностью" в Центральной Европе.

В настоящее время в чешской армии бронетанковые подразделения входят в состав 7-й механизированной бригады, известной как "Бригада герцога Богемии". В состав соединения входит 73-й танковый батальон.

Отмечено, что на протяжении многих лет современные военные доктрины отдавали предпочтение мобильности и ассиметричным операциям, отходя от применения тяжёлых танков. Однако конфликт на Украине продемонстрировал важность таких боевых машин для поддержки прорывов и удержания оборонительных рубежей. Поэтому Чехия структурировала парк своей современной бронетехники, чтобы повысить собственную "безопасность".

С 2023 года чешское правительство активизировало усилия по модернизации своего бронетанкового парка. В мае того же года Чешская Республика выразила намерение приобрести около 70 танков Leopard 2A8 . Это обязательство материализовалось в июне 2024 года с одобрением контракта на 77 танков Leopard 2A8, оценочная стоимость которых составляет 2,1 миллиарда евро.

Army Recognition сообщает, что параллельно Чехия усилила свои резервы за счёт дополнительных танков Leopard 2A4. В рамках инициативы Германии по круговому обмену, направленной на поддержку европейских партнеров в обмен на их военную помощь Украине, Чешская Республика получила 14 Leopard 2A4 в 2022 году. Машины предназначены для замены Т-72, переданных Киеву. Новое соглашение, подписанное в августе 2024 года, довело общее количество Leopard 2A4 до 28 единиц. Эти танки предназначены для резервной роты, которая может быть мобилизована в случае необходимости.

Leopard 2A8 будут распределены по трем-четырём передовым ротам. Точное количество будет зависеть от имеющегося финансирования и возможности создания дополнительной профессиональной роты, если позволит бюджет. Эти подразделения будут представлять собой основную ударную силу и будут готовы к быстрому развертыванию. Министерство обороны Чехии также планирует хранить излишки Leopard 2A4 , а также оставшиеся танки T-72M4CZ на случай чрезвычайных ситуаций.

Leopard 2A8 является самой современной версией серии Leopard 2. Машина получила значительные улучшения в защите, мобильности и огневой мощи. Танк оснащён композитной броней и системами активной защиты, обеспечивающими повышенную устойчивость к противотанковым снарядам и современным угрозам, таким как беспилотники и барражирующие боеприпасы. Основное вооружение представлено 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55A1, которая обеспечивает повышенную дальность стрельбы и лучшую бронепробиваемость по сравнению с более ранними вариантами орудий. Дизельный двигатель MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 лошадиных сил разгоняет танк до скорости 70 км/ч, запас хода по топливу составляет 450 километров.